Michael Wendler startet Konzertticket-Verkauf – plötzlich droht das nächste Desaster!

Wird Michael Wendler nun in Deutschland auftreten oder nicht? Lange Zeit war diese Frage unklar. Am Freitag (15. März) hat der Ticketverkauf für sein Konzert in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen begonnen – aber zwischenzeitlich drohte bereits das nächste Desaster!

Schon in den vergangenen Monaten hatte Michael Wendler mehrere Konzerte angekündigt und später wieder einen Rückzieher machen müssen. Ein Festival in Griechenland wurde beispielsweise nach Protesten anderer Künstler gegen den Wendler abgesagt. Das Konzert am Stadion Niederrhein fiel wurde nach wenigen Stunden ebenfalls direkt wieder gestrichen (wir berichteten).

Michael Wendler: Server bricht zusammen!

Ein absolutes Desaster für den Mann von Laura Müller. Und während seines Ticketverkaufs für das Konzert in der Rudolf-Weber-Arena hätte es beinah den nächsten Fauxpas gegeben! Laut Aussagen von Michael Wendler sei der Server zum Verkaufsstart zeitweise überlastet gewesen.

„Zeitweise waren die Server für die Ticketbestellung überlastet und viele hundert Tickets sind bereits verkauft. Ich freue mich auf mein XXL-Konzert mit Euch und ihr hoffentlich auf die größten Hits meiner 25-jährigen Musikgeschichte“, schrieb der Wendler auf seiner Facebook-Seite.

Einige Fans freuen sich auf Konzert

Doch Fans brauchen (noch) nicht in Panik auszubrechen: Wer einen Tag später ein Ticket ergattern möchte, der kann das ohne Probleme tun. Ob der Server tatsächlich überlastet war, lässt sich nicht mehr prüfen.

Seine Fans, die ein Ticket ergattern haben, freuen sich auf das Konzert, welches allerdings erst am 6. September 2025 stattfinden soll. „Wir freuen uns riesig! Tickets gesichert!“, „Ich bin auch dabei freue mich schon mega drauf“ und „Zwei Tickets gesichert. Na Logo bin ich dabei. Welcome back in deinem Wohnzimmer“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Facebook-Beitrag.

Während der Corona-Pandemie fiel der Wendler immer wieder mit fragwürdigen Aussagen auf, wurde von nahezu allen Sponsoren und Partnern fallen gelassen. Man darf gespannt sein, ob das Konzert in der Rudolf-Weber-Arena tatsächlich stattfinden wird – bis zum 6. September 2025 ist immerhin noch viel Zeit…