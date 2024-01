Michael Wendler: Nach Konzertabsage in Oberhausen – Sänger auf 180! „MEIN KONZERT FINDET STATT“

Diese Meldung verbreitete sich wie Lauffeuer. Eigentlich wollte Michael Wendler sein großes Deutschland-Comeback in Oberhausen feiern. Geplant war ein Open-Air-Gig im Stadion Niederrhein. Doch die Stadt reagierte nicht gerade erfreut über die angekündigte Veranstaltung mit Michael Wendler, der in der Vergangenheit gegen die Bundesregierung wetterte und mit kruden Corona-Äußerungen von sich reden machte. Die Folge: Das Konzert wurde kurzerhand abgesagt!

+++ Michael Wendler: Bittere Klatsche – Oberhausen-Konzert abgesagt +++

Jetzt meldet sich Michael Wendler selbst zu Wort und zeigt sich deutlich erbost über diese Entscheidung.

Michael Wendler stinksauer wegen Konzertabsage

Der Sänger, der mit seiner Frau Laura Müller in den USA lebt und nur noch selten in seinem Heimatland Deutschland ist, platzt auf Facebook geradezu der Kragen. Dort behauptet er, dass die Stadt Oberhausen sein Deutschland-Comeback „rechtswidrig“ zu verhindern versuche. „Wie schon die Stadt Dortmund rechtswidrig und willkürlich versuchte ein Stadthallen-Auftritt von DANIELE GANSER zu verbieten und vor Gericht scheiterte, so wird es auch der Stadt Oberhausen ergehen“, schreibt er. Und weiter:

„Wir lassen uns nicht einschüchtern oder verbieten. Was sich diese Leute sich erlauben, ist rechtsstaatlich bedenklich und gefährlich. Diese DDR-Manier welche die Ratsmitglieder der Stadt Oberhausen an den Tag legt, und darüber entscheiden möchte, welcher Künstler genehm ist und wer nicht, werden wir nicht dulden. Noch ist Deutschland ein Rechtsstaat.“

Für den Schlagersänger steht deshalb fest: „MEIN KONZERT FINDET STATT… wenn auch nicht auf dem Gelände des SSB, dann eben woanders.“ Noch ist nicht bekannt, wohin Michael Wendler seinen Auftritt nun verlegt. Davon abhalten lässt er sich aber definitiv nicht und macht eine deutliche Ansage: „Nichts kann aufhalten was kommt…. DIE RÜCKKEHR DES KÖNIGS.“

In der nächsten Zeit sollen laut des Sängers weitere Infos dazu folgen. Man darf gespannt sein…