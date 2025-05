„Sing meinen Song“: Kurz nach Vox-Auftritt ist es eindeutig

Die 12. Staffel von „Sing meinen Song“ läuft seit dem 22. April auf Vox. Jeden Dienstagabend treffen großartige Künstler aufeinander und tauschen Hits aus. Mit dabei: Mieze Katz, Madeline Juno, Michael Patrick Kelly, Bosse, Boki, FiNCH und Smudo.

In der dritten Folge (6. Mai) drehte sich alles um Die Fantastischen Vier. Johannes Oerding startete mit „Populär“, Bosse riss mit „Sie ist weg“ mit, und FiNCH brachte Stimmung mit „Gebt FiNCH ruhig die Schuld“. Boki rührte mit „Tag am Meer“, während Madeline Juno „Ernten, was wir säen“ in eine Ballade verwandelte. Mieze Katz performte „Troy“. Zum Finale standen Die Fantastischen Vier mit Mieze auf der Bühne.

„Sing meinen Song“: Jetzt kann es jeder wissen

Wie kam die Musiksendung bei den Zuschauern an? Ein Blick auf die Quoten verrät mehr. RTL konnte mit „Die Verräter“ nicht an den Erfolg der Vorwoche anknüpfen und fiel auf 1,41 Millionen Zuschauer, der Marktanteil rutschte auf 8,3 Prozent. In der jüngeren Zielgruppe musste sich RTL der Konkurrenz geschlagen geben. Sowohl ProSieben als auch Vox erzielten mit „TV Total“ und „Sing meinen Song“ jeweils solide 10,5 Prozent.

Fest steht: Die beliebte Musikshow begeistert auch nach all den Jahren weiterhin vor allem das junge Publikum. „Experte für alles“ mit Klaas Heufer-Umlauf hielt sich bei 9,4 Prozent. Interessant ist, dass alle genannten Sendungen unter der Millionenmarke blieben. Derweil punktete RTL2 mit „Armes Deutschland“ und erreichte 670.000 Menschen, was 7,2 Prozent beim jungen Publikum bedeutete. Doch „Bad Teacher“ auf Kabel Eins schnitt mit 7,7 Prozent noch besser ab.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Sat.1 hatte mit „Navy CIS“ 1,11 Millionen Zuschauer, aber nur 5,2 Prozent in der Zielgruppe. „The Irrational“ fiel danach stark ab.

Vox zeigt „Sing meinen Song“ dienstags zu besten Sendezeit.