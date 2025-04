RTL2: Kurz nach „Armes Deutschland“ herrscht traurige Gewissheit

Die RTL2-Doku „Armes Deutschland“ begleitet Menschen, die in sozialen Brennpunkten leben und meist vom Staat abhängig sind. Seit Jahren teilen die Protagonisten private Einblicke aus ihrem Alltag und erzählen vor laufender Kamera ihre Geschichten.

Am Dienstagabend (29. April) sahen die Zuschauer eine brandneue Folge von „Armes Deutschland“ im TV-Programm. Doch wie kam diese beim Publikum an? Ein Tag nach der Ausstrahlung zeichnet sich ein deutliches Bild ab.

RTL2 erreicht die Nachricht

RTL2 setzt zur besten Sendezeit wieder auf die Geschichten von Carola, Chris und Co. Doch die Quote an diesem Tag lässt zu wünschen übrig. Wie das Branchenmagazin „Quotenmeter.de“ berichtet, konnte man nur 720.000 Menschen vor die Bildschirme locken.

+++ auch interessant für dich: Bürgergeld-Empfänger aus Duisburg verweigert Arbeit – „Auf Staatskosten lässt es sich besser leben“ +++

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es sogar nur 295.000 Zuschauer, was einen Marktanteil von rund 7,1 Prozent ausmacht. Die direkte Konkurrenz in der Primetime war wieder einmal zu stark für den Sender.

„Armes Deutschland“ verliert gegen Konkurrenz

Vox konnte mit „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ auch nicht sonderlich punkten, holte aber trotzdem noch 900.000 Zuschauer ab. Bei ProSieben und „TV total“ waren es mit 970.000 Menschen sogar noch ein Tick mehr.

+++ auch spannend: Bürgergeld-Empfängerin zahlt keine Miete – „Hatten das Geld dann für Zigaretten“ +++

Sieger in der Kategorie Primetime der privaten Sender war an diesem Abend mit Abstand RTL. Der Staffel-Auftakt der Reality-Serie „Die Verräter“ bescherte RTL stolze 1,76 Millionen Zuschauer.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL2 zeigt neue Folgen „Armes Deutschland“ aktuell immer dienstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch vorab in der Mediathek bei RTL+.