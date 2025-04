Bürgergeld-Empfängerin zahlt keine Miete – „Hatten das Geld dann für Zigaretten“

Beziehungsdrama bei Carola! Die Bürgergeld-Empfängerin hat in der neuen Folge von „Armes Deutschland“ (TV-Ausstrahlung am 22. April) Krach mit ihrem Partner Stefan. Die Konsequenz: Die 40-Jährige zieht zu ihrem Ex Lothar, der im selben Haus wohnt.

Sich an der Miete zu beteiligen, ist für die Bürgergeld-Empfängerin nach eigenen Angaben jedoch unmöglich. Schließlich hat sie noch Schulden aus der Vergangenheit, die es zu begleichen gilt.

Bürgergeld-Empfängerin zum Ex zurück

Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten steht Carolas Welt wieder einmal Kopf. Nach einem lautstarken Streit mit ihrem Partner Stefan ist die Bürgergeld-Empfängerin zu ihrem Ex Lothar in die Wohnung gezogen. Sie möchte vorerst nichts mehr von ihrem Lebensgefährten wissen.

+++ auch interessant für dich: Bürgergeld-Empfängerin bekommt Haftbefehl – dann geht alles ganz schnell +++

Lothar scheint sich sehr über die Rückkehr von Carola zu freuen. Er ist sogar bereit, sie vorerst umsonst bei sich wohnen zu lassen. Eine eigene Wohnung kommt für die 40-Jährige nicht infrage, da sie mit ihrem anderen Ex-Freund Willi noch Mietschulden zurückzahlen muss.

+++ Bürgergeld-Empfängerin raucht trotz Schwangerschaftsverdacht: „Man kann mir nicht alles verbieten“ +++

Damals wurden sie von ihrem Vermieter vor laufender Kamera aus der Wohnung geschmissen, nachdem das Ex-Paar weder die Miete noch die Kaution bezahlt hat. Für Carola war das zu dieser Zeit jedoch alles andere als problematisch. „Der Vorteil ist, dass wir die Miete nicht gezahlt haben und das Geld dann für Zigaretten und andere Sachen hatten“, so die Bürgergeld-Empfängerin. Dass sie kurz darauf auf der Straße saß, tangierte Carola nicht.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL2 zeigt neue Folgen „Armes Deutschland“ aktuell immer dienstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch vorab in der Mediathek bei RTL+.