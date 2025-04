Bürgergeld-Empfängerin raucht trotz Schwangerschaftsverdacht: „Man kann mir nicht alles verbieten“

Es ist eine Einstellung, die einfach nur fassungslos macht. Seit Jahren schon verweigert Carola aus Köln jegliche Arbeit, musste zuletzt sogar Sozialstunden ableisten. Nun wartet das nächste Problem auf die 39-Jährige. So hat der Aschenbecher-Test ergeben, dass sie schwanger sein könnte. Von ihrem Ex-Partner Lothar.

Der Aschenbecher-Test? Richtig gelesen, und der ist relativ leicht erklärt. „Ich lag gestern auf dem Rücken, hatte einen Aschenbecher auf dem Bauch, und da habe ich gemerkt, dass der Aschenbecher sich bewegt hat“, so die Bürgergeld-Empfängerin.

Ist Bürgergeld-Empfängerin Carola schwanger?

Dass sie bei einer eventuellen Schwangerschaft das Rauchen sofort einstellen sollte, scheint die 39-Jährige nicht zu interessieren. Im Gegenteil: Carola nimmt die Gefahr für das ungeborene Baby mehr als gelassen. Dabei kam eines ihrer Kinder wegen der Raucherei schon vier Wochen zu früh zur Welt.

++ Gewalt in Bürgergeld-Doku: RTL Zwei droht mit Anzeige ++

„Ich weiß, dass das schädlich ist. (…) Aber in dem Sinne kann man mir nicht alles verbieten. Das funktioniert nicht. Das geht nicht“, sagt die Arbeitslose deutlich. Und so bleibt fast nur zu hoffen, dass sich Carolas Vermutungen als unwahr herausstellen. Raucht sie doch täglich 20 bis 30 Zigaretten. Das einem Fötus zuzumuten, wäre eine grobe Fahrlässigkeit.

„Dann brauche ich wenigstens das Rauchen nicht aufgeben“

Doch auch Carola wünscht sich, dass sie nicht schwanger ist. Ein Wunsch, der in Erfüllung gehen sollte, wie sich in der „Armes Deutschland“-Folge, die RTL Zwei am Dienstag (15. April 2025) ausstrahlt, zeigt.

So sei ihre Schleimhaut viel zu flach, als dass sich eine Frucht einnisten könne, so Carolas Arzt. Eine Schwangerschaft sei also ausgeschlossen. Für Carola eine erlösende Nachricht. „Ich war sicher, dass ich schwanger war, weil ich zugenommen habe, ich habe mich übergeben. Aber dann brauche ich wenigstens das Rauchen nicht aufgeben, den Kaffee nicht aufgeben, den Alkohol nicht aufgeben, jetzt habe ich Gewissheit“, freut sich die 39-Jährige.