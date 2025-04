Bürgergeld-Empfängerin bekommt Haftbefehl – dann geht alles ganz schnell

Seit Jahren ist Carola aus Köln Teil der RTL2-Doku „Armes Deutschland“. Die Bürgergeld-Empfängerin ist arbeitslos und möchte dies auch erstmal nicht ändern. Gemeinsam mit ihrem Partner Stefan verbringt sie ihre Zeit lieber anderweitig.

In den neuen Folgen erreicht die 40-Jährige jedoch eine wahre Hiobsbotschaft. Plötzlich liegt ein Haftbefehl gegen sie vor! Doch bevor es für die Bürgergeld-Empfängerin hinter schwedische Gardinen geht, kommt alles ganz anders.

Bürgergeld-Empfängerin soll in den Knast

Am Dienstagabend (15. April) zeigt RTL2 eine neue Folge der beliebten Doku. Dort wird unter anderem Carola begleitet, die aktuell ziemlich viel Ärger an der Backe hat. Wegen Schwarzfahrens wurde die Bürgergeld-Empfängerin nämlich zu 145 Sozialstunden verurteilt.

+++ auch interessant: Bürgergeld-Empfängerin besucht Flohmarkt: Dann folgt der Schock – „Zu viel gekauft“ +++

Arbeit, auf die Carola keinen Bock hat. So kommt es letztendlich, wie es kommen muss: Nachdem sie die Sozialstunden nicht komplett abgestottert hat, wird ein Haftbefehl gegen sie erlassen. Eine Nachricht, die ihr den Boden unter den Füßen wegreißt. Schließlich wäre es das vierte Mal, dass die Sozialhilfe-Empfängerin in den Knast muss. Doch dazu soll es nicht kommen.

Bürgergeld-Empfängerin hat Glück im Unglück

Wie Carola und ihr Lebensgefährte erzählen, wurden die offenen Schulden von rund 890 Euro beglichen und der Haftbefehl somit aufgehoben. Doch wie kam das arbeitslose Paar plötzlich an so viel Geld? Die beiden haben sich an den Wohltätigkeitsverein „Vringstreff“ gewandt und um Hilfe gebeten.

Die Initiative „Freikaufen Köln“ des Vereins hilft obdachlosen und arbeitslosen Menschen, wenn sie aufgrund von Schwarzfahren im Gefängnis sind oder einen Haftbefehl bekommen haben. Die offene Rechnung von Carola wurde somit durch Spendengelder beglichen. Ein Geschenk, das die 40-Jährige vor dem Gefängnis bewahrt.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL2 zeigt neue Folgen „Armes Deutschland“ aktuell immer dienstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch vorab in der Mediathek bei RTL+.