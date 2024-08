Laura Müller kauft für Baby Rome ein: Es gibt nur das Beste vom Besten

Kleidung für Kleinkinder zu kaufen, ist gar nicht mal so einfach. Schließlich sollen die Sachen auf der einen Seite praktisch sein, denn so ein Kind will schließlich spielen und sich dabei auch ab und an mal dreckig machen – aber auf der anderen Seite sollen der oder die Kleine ja auch nicht in Klamotten herumlaufen, die so ganz fernab von schön sind. Und so wird es gerne mal ein teurer Spaß, wenn der Nachwuchs neue Kleider benötigt. Ein Problem, das wohl auch Laura Müller kennt.

Die Partnerin von Ex-Schlagerstar Michael Wendler hat schließlich bald bereits zwei Kids einzukleiden. Und das könnte ein wirklich teurer Spaß werden. Denn im Hause Wendler tragen auch die Kleinsten schon schicke Designerklamotten, wie uns Laura Müller nun via Instagram vorführt.

Laura Müller kauft Designer-Klamotten für Baby Rome

„Ich habe neue Sachen für Rome verkauft“, berichtet Laura stolz und hält gleich zwei Shirts in die Kamera. Das eine, dick mit dem Schriftzug Balmain verziert, das andere mit süßen Bärchen von der Luxusmarke Fendi.

++ Laura Müller verrät: „Ich bin offiziell zurück in Europa“ ++

„Zwei so Shirts. Richtig, richtig schön. Zwei-Jahresgröße und die haben alle so Knöpfe, das ist praktisch, dann kann man das schön aufmachen. Das ist einfacher zum Anziehen“, erklärt die junge Mutter.

Für Rome gibt’s Balmain und Fendi

Und da das Kind nur mit Shirts doch ein wenig unvollständig bekleidet wirken könnte, gab es auch direkt noch eine passende Hose von Balmain dazu. Zumindest zu dem Balmain-Shirt. Zum Fendi-Oberteil, so Laura enttäuscht, gab es leider nicht die passende Hose. Ärgerlich.

Die Klamotten dürften aber auch ohne die Hose schon teuer genug gewesen sein. Das T-Shirt von Balmain ist in ausgewählten Online-Shops für rund 160 Euro zu haben, Fendi-T-Shirts für Kinder gibt im Online-Shop des Luxuslabels für rund 200 bis 300 Euro. Gesponsort bekommen hat Laura die Klamotten jedoch wohl nicht. In ihrer Instagram-Story ist klar der Schriftzug „Unbezahlte Werbung“ zu erkennen.