„Die Geissens“: Unfassbar! DAFÜR geben Shania und Davina ihr Vermögen aus

Seit dem Kindesalter sind Shania und Davina in der Doku-Soap „Die Geissens“ an der Seite ihrer Eltern im TV zu sehen. Mittlerweile sind die beiden erwachsene Frauen und haben sogar ihr eigenes RTL2-Format ergattert. Bei „Davina & Shania – We Love Monaco“ nehmen die Schwestern die Zuschauer mit durch ihren luxuriösen Alltag.

Seit geraumer Zeit stehen „Die Geissens„-Töchter auf eigenen Beinen. Nachdem sie bei Robert und Carmen ausgezogen sind, konzentrieren sich die beiden auf ihre eigenen Karrieren. Während Shania sehr kunstinteressiert ist, möchte Davina in Sachen Immobilien durchstarten. Von ihren Eltern dürfte der finanzielle Grundstein dafür gelegt worden sein. Doch was machen die beiden mit dem Vermögen?

„Die Geissens“-Töchter leben im Luxus

Der Alltag der Schwestern dürfte sich von dem Gleichaltriger definitiv unterscheiden. Denn wer wird schon täglich von einem Kamerateam auf Schritt und Tritt begleitet oder trägt zum Großteil nur Designer-Klamotten? Shania und Davina scheinen ihr luxuriöses Leben wahrlich zu genießen und sind anscheinend auch bereit, dafür tief in die Tasche zu greifen.

In einem RTL2-Interview verraten die Kinder von Robert und Carmen Geiss, was sie mit ihrem Vermögen so anstellen und wofür sie am meisten Kohle verprassen. Davina beantwortet diese Frage, wie folgt: „Taschen und Essen.“ Ihre kleine Schwester legt noch einen drauf: „Schmuck, Klamotten und auch Essen natürlich.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Geiss-Schwestern im Taschen-Dilemma

Doch wie es scheint, denken Shania und Davina dann doch noch etwas sparsam. Denn bei einige Handtaschen teilen sich die beiden die Kosten – das hat allerdings auch einen Haken, wie Shania feststellt: „Wir sind jetzt schon am überlegen, wie wir das in zehn Jahren machen, wenn wir nicht mehr zusammenleben. Wer bekommt die Taschen? Weil wir haben sie ja 50:50 bezahlt.“

Davina hat da schon einen interessanten Lösungsvorschlag: „Wir müssen im gleichen Gebäude Leben, in zwei verschiedenen Apartments.“ So können die Schwestern je nach Bedarf ihre Taschen nach Lust und Laune tauschen. Super Plan!

Mehr News:

Ab Montag (1.Mai 2023) gibt es bei RTL2 die brandneuen Folgen von „Davina & Shania – We love Monaco“ zur besten Sendezeit.