RTL2-„Trödeltrupp“ in Dortmund“: „Voll die Tiere“

Eine alte Kneipe in ein Wohnhaus umbauen – diesen Plan fasste das Pärchen Kemal und Klara. Gesagt, getan, kauften sich die beiden in Dortmund-Huckarde die einstige Gaststätte „Sonneneck“. Problem nur, die Kneipe platzt aus allen Nähten. Müll, Schrott und Trödel türmen sich in dem Bau im Dortmunder Norden. Ein Fall für den RTL2-„Trödeltrupp“.

Am Dienstagvormittag (4. April 2023) zeigte der Sender den Fall des Pärchens, und man merkte schnell, der Trödel war nicht ihr einziges Problem. So zeigte sich besonders Kemal uneinsichtig, stur und herrisch. Ein harter Fall für RTL2-„Trödeltrupp“-Mitglied Mauro Corradino. Der war in Dortmund nämlich nicht nur als Entrümpler und Verkäufer, sondern auch als Paartherapeut gefragt.

„Trödeltrupp“ in Dortmund: Mauro wird zum Paartherapeut

Kemal weigerte sich beispielsweise hartnäckig beim Putzen zu unterstützen. „Nerv‘ mich nicht, geh mir nicht auf den Sack“, pflaumte er seine Freundin an. Eine schwierige Situation für Mauro, der nun zwischen den Fronten stand. Und auch fernab der Putzdebatte fiel Kemal immer wieder mit unmöglichem Verhalten auf.

Einen versifften Whirlpool wollte er für sagenhafte 4.000 Euro verkaufen und auch auf dem Flohmarkt auf der Rennbahn in Dortmund-Wambel fuhr der Heißsporn aus der Haut. Als Mauro ihn bat, mit dem Bauchladen auf Kundenfang zu gehen, platzte es aus ihm heraus: „Das macht Klara, ich nehm‘ keinen Kaufladen.“

Und so musste seine arme Freundin den Kram schleppen, während Kemal mithilfe eines Megafons „Billiger, billiger, billiger“ über den Flohmarkt brüllte. Oder wie es der Macho so schön ausdrückte: „Aktion Bauchladen finde ich ganz toll, bin froh, dass Klara das schleppen muss.“

1.000 statt 10.000 Euro

Ein bisschen stolz war er dann aber schon auf das Geschaffte. „So Mauro, jetzt guck mal hier. Du musst richtig stolz auf uns sein. Wir sind voll die Tiere“, strahlte der Dortmunder, als er seine Freundin den fast leeren Bauchladen zurück zum Van des „Trödeltrupp“ schleppen ließ.

Doch sollte am Ende wirklich alles ausgeräumt und verkauft worden sein? 10.000 Euro hatten sich Kemal und Klara gewünscht. Zwar wurden es am Ende nur knapp 1.000 Euro, dafür jedoch war die Kneipe endlich leer und auch das Verhältnis der beiden schien sich nach den Strapazen der vergangenen Tage gebessert zu haben. Und das ist schließlich noch mehr wert als Geld.