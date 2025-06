Zoo Dortmund in tiefer Trauer: Schock nach Geburt – Tier tot in Gehege

Traurige Nachrichten aus dem Zoo Dortmund! Bei den Kalifornischen Seelöwen hat es eine Totgeburt gegeben. Die Pfleger sind in tiefer Trauer.

Es ist eine Nachricht, welche der Zoo Dortmund seinen Besuchern am liebsten nie überbracht hätte – doch die Kalifornische Seelöwin Nixe hat ihr Junges tot zur Welt gebracht. Auf seinem offiziellen Facebook-Account (rund 144.000 Follower) teilte der Zoo Dortmund die emotionalen Zeilen.

Zoo Dortmund ist in tiefer Trauer

„Wir haben eine traurige Nachricht zu verkünden: Die Kalifornische Seelöwin Nixe brachte in der Nacht zu letztem Donnerstag, am 5. Juni, ein totes männliches Jungtier zur Welt. Uns liegen nun die ersten Ergebnisse der pathologischen Untersuchung vor, die zeigen, dass das Jungtier nach der Geburt nicht geatmet hatte und bereits tot zur Welt kam“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

„Einige Tage vor der Geburt hatten wir Seelöwin Nixe, als bei ihr Anzeichen einer bald bevorstehenden Geburt zu erkennen waren, zusammen mit ihrer Artgenossin Emma von den anderen Robben im hinteren Bereich der Robben-Anlage abgetrennt. So konnte Nixe sich in Ruhe, aber auch nicht völlig isoliert, auf die bevorstehende Geburt vorbereiten, wie es üblich bei werdenden Seelöwen-Müttern ist“, berichtet der Zoo Dortmund weiterhin.

Nixe stupste totes Jungtier immer wieder an

Am Abend vor der Geburt schaute das Veterinärteam des Zoos zusammen mit den zuständigen Tierpflegern noch einmal bei Nixe vorbei – sofort war klar: Die Geburt steht unmittelbar bevor! Kalifornische Seelöwen wie auch andere Wildtiere bringen ihren Nachwuchs üblicherweise nachts und allein zur Welt, wie der Zoo aufklärt.

„Dafür hatten wir alle Vorkehrungen getroffen und waren tief betroffen, als wir am nächsten Morgen das auf die Welt gekommene Jungtier tot neben seiner Mutter liegen sahen.“ Im Gehege spielten sich emotionale Szenen ab: Nixe stupste das tote Jungtier immer wieder an und versuchte, es zum Trinken zu animieren.

„Sehr traurig und tief betroffen“

„Wir ließen Nixe noch etwas Zeit gemeinsam mit ihrem toten Jungtier, ehe wir es schließlich nach einigen Stunden, als sie von diesem abließ, es aus der Anlage bargen und in eine pathologische Untersuchung übergaben. Heute haben wir Nixe und Emma wieder zur Gruppe zurückgelassen und sie verhält sich unauffällig. Wir alle und vor allem die zuständigen Tierpfleger sind sehr traurig und tief betroffen von der Totgeburt.“

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass sich sowohl Nixe als auch die Pfleger des Zoo Dortmund von dem Schock erholen.