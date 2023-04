Dortmund: SEK stürmt Wohnungen in Wickede – und verhindert so mehrere geplante Straftaten!

Großeinsatz der Polizei Dortmund am Freitagnachmittag (31. März). Nach Informationen von DER WESTEN haben Spezialeinsatzkommandos (SEK) im Stadtteil Wickede mindestens zwei Wohnungen gestürmt. Dabei hat die Polizei mindestens drei Personen mit Handfesseln abgeführt.

Die Wohnungen wurden im Anschluss durch Zivilfahnder durchsucht. Die Polizei Dortmund hat den Einsatz gegenüber DER WESTEN bestätigt. Nun gibt es neue Erkenntnisse.

Dortmund: Nach SEK-Einsatz – Tatverdächtige in U-Haft

Da es in der letzten Zeit mehrere Raubüberfälle in Dortmund gegeben hatte, ermittelte die Kriminalpolizei nach den Tätern. Am Freitag bekamen die Beamten entscheidende Hinweise auf weitere geplante Raubüberfälle und es kam zu dem SEK-Einsatz. Nach Angaben der Polizei konnten am Bornacker, in der Saarlandstraße und in Herdecke drei Tatverdächtige festgenommen werden.

Das SEK hat in Dortmund mehrere Wohnungen gestürmt. Foto: Fernandez, Wüllner / news4 Video-Line TV

Nachdem die Leitstelle am Freitag mitteilte, dass zwei der abgeführten Personen wieder freigelassen wurden und nur einer der Verdächtigen auch am Samstag noch in Gewahrsam war, befinden sich nun alle drei Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Denn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ das Amtsgericht Haftbefehle gegen die 25, 28 und 31 Jahre alten Männer

DAS fanden die Ermittler in den Wohnungen

Bei der Festnahme in Herdecke wurde der 31-Jährige Hauptbeschuldigte leicht verletzt. Die Männer stehen unter dem Verdacht, unter anderem zwei Raubüberfälle in Dortmund begangen zu haben. Am 2. Februar 2023 um 13.10 Uhr auf einen Geldtransporter in der Borussiastraße in Kley und am 28. März 2023 um 21.40 Uhr auf einen Supermarkt am Körner Hellweg im Stadtteil Körne. Dank der Festnahme konnten weitere Straftaten verhindert werden.

Bei Wohnungsdurchsuchungen entdeckte die Polizei am Freitag umfangreiche Spuren und Beweise, darunter eine Pistole. Die Männer sind der Polizei bereits bekannt und die Ermittlungen zu weiteren Delikten und Tatbeteiligten dauern weiter an.