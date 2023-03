Dortmund: Schlange auf Spielplatz entdeckt! Stadt riegelt Gelände ab

Riesen-Schreck am Mittwoch (29. März) auf einem Kinderspielplatz in Dortmund. Mitarbeiter des Ordnungsamts dachten am Nachmittag an nichts Böses, als sie plötzlich eine Schlange auf einem Spielplatz an der Spohrstraße sahen.

Die Beamten waren zu dem Zeitpunkt auf Streife in der Nordstadt. Gegen 15 Uhr fiel ihr Blick auf ein orange-rot gefärbtes Reptil zwischen den Spielgeräten! Daraufhin schlugen die Mitarbeiter des Dortmunder Ordnungsamts Alarm und sicherten den Einsatzort ab.

Dortmund: Ausgebüxte Schlange auf Kinderspielplatz aufgetaucht

Die Feuerwehr Dortmund rückte schließlich aus, um das Tier unter die Lupe zu nehmen und gegebenenfalls einzufangen. „Als die Kollegen eintrafen, hatte sich die Lage allerdings schon beruhigt“, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag gegenüber DER WESTEN mit. Denn zu dem Zeitpunkt war bereits der Halter der Schlange aufgetaucht.

Und der konnte Entwarnung geben. Denn seinen Angaben zufolge handelte es sich bei der rund ein Meter langen Schlange glücklicherweise nur um eine ungiftige Kornnatter. Das konnten Experten der Feuerwehr bestätigen. Der Mann aus der Nachbarschaft habe sein Haustier, das eigentlich in Nordamerika heimisch ist, bereits seit zwei Tagen vermisst, habe der Dortmunder mitgeteilt.

Diese Schlangenarten sind in Deutschland heimisch:

Ringelnatter

Kreuzotter

Aspisviper

Äskulapnatter

Würfelnatter

Schlingnatter

Keine der heimischen Schlangen ist für Menschen gefährlich. Das Gift der Vipern ist zwar schädlich, aber für uns nicht lebensgefährlich.

Stadt kassiert Schlange ein

Die Stadt Dortmund teilte in einer Erklärung mit, dass die Schlange vorerst in Obhut genommen wurde. Die zuständigen Behörden würden nun den Tierhalter unter die Lupe nehmen und gegebenenfalls ordnungsrechtliche Maßnahmen prüfen.

