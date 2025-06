RTL2: Nach „Armes Deutschland“ platzt die Nachricht herein

Wie leben Menschen in Deutschland, die von staatlichen Leistungen wie dem Bürgergeld abhängig sind? Das sehen die RTL2-Zuschauer in der Doku „Armes Deutschland.“

Die Protagonisten rund um Carola, Christian, Dennis und Co. geben einen Einblick in ihre Leben und sorgen immer wieder für Aufreger. Denn während sich die einen auf der Tasche des Staates ausruhen, kämpfen die anderen um jeden Cent. Doch wie kommt das bei den Zuschauern an? Ein Blick auf die Zahlen verrät mehr.

RTL2: Die Nachricht kommt nach „Armes Deutschland“

Aktuell zeigt RTL2 neue Folgen von „Armes Deutschland“ im TV. In der Vergangenheit feierte der Sender in Sachen Einschaltquoten große Erfolge mit dem Format. Kein Wunder also, dass auch am Dienstagabend (3. Juni) wieder 0,67 Millionen Menschen einschalteten, wie das Medienportal „DWDL“ schreibt. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es 0,27 Millionen Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil von 7 Prozent. Für RTL2, wo die Zielgruppe besonders im Fokus steht, sind das starke Werte.

Im Anschluss konnte eine neue „Armes Deutschland – Deine Kinder“-Folge noch an den Schwung anknüpfen. Die Ausgabe sicherte sich 0,46 Millionen Zuschauer. Die starken Quoten lagen wohl auch daran, dass die Themen erneut für Zündstoff sorgten

RTL2: „Armes Deutschland“ hat es in sich

Inhaltlich hatte es die Folge „Armes Deutschland“ erneut in sich. Nachdem Franzi und ihr Freund Leon von seiner Stiefmutter rausgeworfen wurden, leben sie nun auf der Straße. Zu allem Übel hat Leon seinen Job verloren. Franzi arbeitet zwar als Altenpflegerin, trotzdem fehlt den beiden ein Dach über dem Kopf.

Auch Carola und Stefan sind wieder mit dabei. Sie leben gemeinsam in Stefans Wohnung, doch Carola ist hochverschuldet. Ob ihr die Schuldnerberatung helfen kann, bleibt offen.

RTL2 zeigt neue Folgen „Armes Deutschland“ aktuell immer dienstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch vorab in der Mediathek bei RTL+.