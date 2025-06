Nach Arzt-Besuch: Bürgergeld-Empfängerin ist fassungslos

In den Benz-Baracken bleibt es weiterhin spannend. In der RTL2-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ sorgt Beate (56) für Aufsehen. Neben ihrer Depression glaubt sie, an einer Augenerkrankung zu leiden, doch die Diagnose ist ein Schock!

Beate und Freundin Ela relaxen auf einer Wippschaukel. „Hier kommst du runter“, erklärt Beate, „Ich bin zurzeit wieder bisschen down. Da setz‘ ich mich hier rauf und dann ist das sehr gut fürs Gemüt.“ Sie kämpft mit Depressionen und plant ein Gespräch mit ihrer Krankenkasse. Ihr Ziel: ein Behindertenausweis.

Bürgergeld-Empfängerin perplex

„Vielleicht krieg’ ich ja sogar einen Behindertenausweis“, hofft die Mannheimerin. „Für Begleitpersonen, weil ich ja nichts allein machen kann.“ Für den Nahverkehr wäre das ein Hit, findet Ela: „Da könnte ich kostenlos mit ihr mitfahren. Ist eine gute Sache so ein Ausweis.“ Mit dem Ausweis könnte Beate zeigen, dass sie seelische Probleme hat.

+++ Auch für dich spannend: Bürgergeld: Sechsfach-Mutter prahlt mit Traumhaus – Garten, Terrasse, Einbauküche +++

„Wenn ich unterwegs bin, und ich brech‘ zusammen, nicht, dass die denken, ich bin ’ne Alkoholikerin oder ein Drogenjunkie“, so die Bürgergeld-Empfängerin. Auch bei Therapien könnte das helfen. Beim ersten Telefonat erfährt Beate: Auch psychische Erkrankungen können einen Ausweis rechtfertigen. „Und wenn es nur 50 Prozent sind …“

Mehr Nachrichten haben wir heute für dich hier zusammengestellt:

Doch es gibt noch ein anderes Thema: Beate will sich den Grauen Star operieren lassen, den ihr ein Optiker diagnostiziert hat. Die Aussicht: Ein Leben ohne Brille. Doch dann die Überraschung beim Augenarzt: „Ich habe keinen Grauen Star!“ Eine Fehldiagnose! „Wie kommt der Optiker darauf?“, fragt sich Beate entsetzt.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ von montags bis freitags um 18.05 Uhr im TV-Programm.