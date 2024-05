Die Geissens: Carmen im Rausch der Gefühle – „Kann es immer noch nicht fassen“

Carmen Geiss jettet mit ihrer Familie gerne mal durch die ganze Welt. Von Monaco bis Dubai halten sich die Superreichen überwiegend in pompösen Städten auf.

Nun verschlug es sie jedoch auf deutschen Boden. Auf Einladung zur Formula E statten sie nach längerer Abwesenheit der Hauptstadt einen Besuch ab. Vor allem Familienoberhaupt Carmen kam bei einem Ereignis aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Die Geissens: In Berlin wird ihnen besondere Ehre zuteil

Die Geissens sind der Einladung der Formula E gefolgt und besuchten vergangenes Wochenende das Tempelhofer Feld in Berlin. Das Rennen verfolgte die Familie jedoch nicht nur als Zuschauer – so wurden ihnen auch einige wichtige Aufgaben zuteil. Unter anderem trafen die Superreichen die Fahrer oder drehten eine Runde im Safety Car der Formel E. Doch damit nicht genug!

Am Sonntag (12. Mai) durfte sich Tochter Davina sogar hinter das Steuer eines Rennwagens setzen und ihr Fahrgeschick unter Beweis stellen. Am Ende des Rennens schwenkte sie die Zielflagge, während Carmen und Shania dem siegreichen Porsche-Team die Teamtrophäe überreichten. Ein unvergesslicher Moment, den Carmen mit aller Welt teilte.

Die Geissens: Mama Carmen ist sich sicher – DIESER Beruf liegt Tochter Davina

Als stolze Mama hielt Carmen Geiss natürlich den besonderen Tag auf ihrem Instagram-Account fest, um ihren Follower einen Einblick in die Formula-E-Welt zu gewähren.

„Meine Güte, ich bin so stolz auf meine Tochter. Ich kann es immer noch nicht fassen!“, titelt sie unter einem Post in den sozialen Medien. „Danke nochmal, dass ihr das von der Formula E ermöglicht habt. Es hat ihr so viel Spaß gemacht und ich glaube, an Davina ist eine kleine Rennfahrerin vorbeigegangen. Danke Berlin. Es war einfach großartig“, teilt Carmen weiter ihre überschwängliche Gefühlsachterbahn. Ob sich Davina demnächst öfter auf die Rennstrecke trauen wird?

Übrigens: Robert Geiss ging ebenfalls nicht leer aus und durfte mit Tochter Davina die Siegertrophäe am Samstagmittag an Nick Cassidy überreichen. Für die Geissens geht es wohl spätestens in wenigen Tagen wieder auf die Rennstrecke, wenn am 26. Mai der Große Preis von Monaco in der Formel 1 stattfindet.