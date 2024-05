Die Geissens: Robert über seinen Abnehm-Erfolg – „Funktioniert wunderbar“

Robert Geiss teilt sein Leben im Reality-TV-Format „Die Geissens“ schon seit Jahren. Seine Familie rund um Carmen und ihre beiden Töchter Davina und Shania hat sich zum echten Kult auf RTL2 etabliert. Dabei sparen die Jetsetter nicht mit privaten Geheimnissen und plaudern des Öfteren aus dem Nähkästchen.

Jetzt gesteht das Familienoberhaupt seinen Fans einen unfassbaren Erfolg.

Die Geissens: Robert enthüllt Wundermittel

Fans und Followern ist es vielleicht schon aufgefallen, nun bestätigt „Die Geissens“-Star Robert es auch selbst. Ganze 12 Kilo hat er abgenommen!

Dahinter stecken allerdings nicht schweißtreibender Sport oder Verzicht, sondern das neue Abnehmwunder Ozempic. Hollywood machte es bereits vor, nun zog Robert Geiss nach. Mit einer Spritze, die den Wirkstoff Semaglutid (ursprünglich für Diabetes-Patienten entwickelt) enthält, verschwinden die Pfunde wie von selbst. Seit rund sechs Monaten widmet sich Robert Geiss bereits dieser „Diät“, wie er gegenüber „Bild“ auspackte.

Mit seiner 12-Kilo-Abnahme spricht der Erfolg für den Unternehmer wohl für sich. „Ich wiege jetzt 85 Kilo. Das ist mein absolutes Wohlfühlgewicht. Mehr will ich nicht abnehmen“, erklärte er dazu. Die Spritze habe bei ihm also „wunderbar funktioniert“, nebenbei noch seinen hohen Blutdruck gesenkt. Dabei habe sich der Millionär lediglich auf Ozempic verlassen. „Ich habe ansonsten so gut wie nichts eingestellt und esse und trinke eigentlich dasselbe wie vorher, nur insgesamt weniger,“ so Robert.

„Die Geissens“: „In Dubai brauche ich kein Rezept dafür“

Auch wenn die Abnehmspritze als Wundermittel gilt, birgt sie doch Risiken und starke Nebenwirkungen. Robert Geiss habe sich davon aber nicht abschrecken lassen: „Ich habe mit vielen Ärzten darüber gesprochen und die haben gesagt: Wenn du zwölf Kilos runter hast und dich so gut fühlst, also keine Nebeneffekte hast, dann soll ich das ruhig machen.“

Sein Hausarzt in Monaco ist es auch, der dem Millionär das Rezept für die Spritze verschreibt. „In Dubai brauche ich kein Rezept dafür.“ Für vier Spritzen, also eine Monatsration, zahlt er rund 180 Euro in der Apotheke.

Roberts Ehefrau, Carmen Geiss, hat sich ebenfalls an der Ozempic-Spritze versucht. Ihr sei diese jedoch nicht bekommen, stattdessen setzt sie für Abnehmerfolge zweimal im Jahr auf eine Kur.