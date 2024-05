Carmen Geiss teilt Video: Ihre Fans sind schockiert – „Muss man sich so verunstalten?“

Carmen Geiss, bekannt aus der Reality-Show „Die Geissens“, hat ein Video auf Instagram gepostet, das bei ihren Fans für Aufregung sorgt.

In dem Video grüßt Carmen ihre Follower im schicken schwarz-weißen Spitzen-Dress von den renommierten Filmfestspielen in Cannes. Doch statt Begeisterung erntet sie viele kritische Kommentare zu ihrem Aussehen.

Carmen Geiss: Kritische Reaktionen der Fans

Carmen Geiss grüßt ihre Fans, um ihnen aus Cannes zu berichten. „Heute mal in Cannes bei den Filmfestspielen, das ist der Wahnsinn, was hier los ist“, kommentiert sie das Video von sich und ihrem Ehemann Robert. Während viele einen glamourösen und stilvollen Auftritt von ihr erwartet hatten, ist die Reaktion vieler Fans alles andere als positiv.

Die Kommentare unter ihrem Video sind teils schockiert, teils enttäuscht. Viele Fans konnten kaum glauben, dass es sich bei der Person im Video tatsächlich um Carmen Geiss handelte. Einer der Kommentare lautete: „Oh nee – sonst besser“.

Ein anderer Fan fragt fassungslos: „Wie kann man sich nur so verunstalten?“ Diese harsche Kritik lässt vermuten, dass Carmens Look bei den Filmfestspielen in Cannes nicht gut ankommt.

„Die Geissens“: Carmen ist nicht wiederzuerkennen

Mehrere Fans äußerten sich verwirrt und schockiert darüber, wie sehr sich Carmen Geiss verändert hat. Ein Kommentar lautete: „Oh mein Gott. Ich habe Carmen gar nicht wiedererkannt ….“. Ein weiterer Kommentar unterstreicht die auffälligen Veränderungen: „Ich sehe nur Augenbrauen.“ Mehrere vermuten sogar, dass Carmen durch die Abnehmspitze Ozempic andere Gesichtszüge bekommen hat. Die Fans zeigten sich besorgt und fragten sich, was mit Carmen passiert sein könnte.

Auch ein anderer User drückte seine Enttäuschung aus: „Ach Carmen, du hast schon mal besser ausgesehen…“. Immerhin bekommt das Oberhaupt der Geissens Lob von Fans, nachdem er in Carmens Video wie so oft den Clown spielt. Carmen selbst reagierte nicht auf die Kritik. Dafür ist der „Geissens“-Star auch viel zu lange im Geschäft.