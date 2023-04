„Die Geissens“: Shania sitzt ohne Führerschein am Steuer – dann kracht’s

Geld ausgeben können die Geissens Kinder gut, immerhin sind es Davina und Shania seit Kindheitstagen an gewöhnt, dass ihre Eltern ihr Vermögen verprassen. Mittlerweile sind aus den Mädchen Frauen geworden, die auch ihr eigenes Geld verdienen. Da schmerzt es dann vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr, wenn durch Unachtsamkeit etwas beschädigt wird. Insbesondere dann, wenn es sich um das eigene Auto handelt.

In der neuen Folge von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ am Montag (17. April), setzt sich Roberts und Carmens Jüngste, Davina, ans Steuer und sorgt gleich mal für ordentlich Radau, denn dass sie noch keinen Führerschein hat, bleibt nicht ohne Konsequenzen.

„Die Geissens“-Kinder üben Auto fahren

„Mir ist alles recht, solange mein Auto heil bleibt“, hatte Davina noch groß angekündigt, wenig später wird sie dann sichtlich nervös. Dabei war es ihre Idee, ihre kleine Schwester fahren zu lassen, obwohl die ihre Prüfung noch nicht absolviert hat.

Um ihr mehr Sicherheit beim Fahren zu geben und das Einparken zu üben, überlässt Davina Shania ihr eigenes Auto und lässt sie auf den Verkehr in St. Tropez los. Als Unterstützung hat sie sich Josh, einen Freund der Familie, dessen Bruder Rennfahrer ist, dazu geholt. Doch auch der kann nicht helfen, als Shania beim Einfahren auf einen Parkplatz einen Bordstein rammt.

Shania beschädigt Davinas Auto

Bislang war trotz einiger Schreckmomente alles gut gegangen. Als Shania dann aber eine Schranke passieren soll, kratzt sie mit der Felge hörbar am Stein entlang. „Das hast du nicht gemacht, Shania“, kommentiert Davina von der Rückbank. „Jetzt hast du die komplette Felge kaputt gefahren“, ist sie sich sicher.

Mehr News:

Shania gerät in Stress, denn mittlerweile ist die Schranke, die gerade noch oben war, wieder geschlossen. Schließlich schafft sie es dann aber doch ohne weitere Blessuren sicher auf den Parkplatz.

Kaum steht das Auto, steigt Davina aus, um sich den Schaden anzugucken. Ihr Fazit: „Die Felge ist komplett kaputt.“ Immerhin kann sie jetzt Vater Robert verstehen und sagt: „Jetzt weiß ich genau, was Papa meint, wenn man seine Felgen kaputt fährt. So geht es mir jetzt auch. Und es nervt, wenn es nicht deine Schuld war, also wenn es jemand anderes war.“ Eine Erkenntnis, die Robert gefallen dürfte.

RTLZWEI zeigt „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ montags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.