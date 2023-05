Die Geissens: Robert stellt Carmen vor die Wahl – „Lass mich scheiden, wenn du das nicht machst“

Robert und Carmen Geiss sind seit 41 Jahren ein Paar. Seit 2011 begleiten die Kameras von RTLZWEI das luxuriöse Leben des Unternehmerpaares in Monaco. Wie jede Ehe hatten auch die Geissens schon Höhen und Tiefen, doch nun hat Robert Carmen ein Ultimatum gestellt.

Seit dem 1. Mai ist die 21. Staffel von “Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ zu Ende. Den Sendeplatz übernommen haben die Töchter mit ihrer neuen Reality-Doku „Davina & Shania – We Love Monaco“. Hin und wieder sind aber auch die berühmten Eltern zu sehen. Nach einer heimlichen Aktion von Shania geraten Carmen und Robert plötzlich aneinander.

Die Geissens: Tattoo sorgt für Familien-Streit

In der Erziehung sind sich Eltern nicht immer einig. Bei einem Thema scheiden sich auch bei Carmen und ihrem Liebsten Robert die Meinungen: Tattoos. Während die Kult-Blondine ein großer Fan ist, kann der Unternehmer nichts mit den bunten Körperbemalungen anfangen. Als Tochter Shania ihren Eltern plötzlich offenbart, dass sie sich heimlich ein Tattoo stechen lassen hat, fällt die Reaktion dementsprechend unterschiedlich aus.

Shania hat sich den Namen ihrer Schwester Davina hinter dem linken Ohr stechen lassen. Während Carmen interessiert ist, kann Papa Robert nur den Kopf schütteln: „Kann ich nicht begreifen. Ich finde das nicht gut. Diese Tattoowiererei haben sie von dir. Du ermutigst sie ja noch dazu“, richtet sich der 58-Jährige vorwurfsvoll an seine Gattin.

Zusammen mit Tochter Davina hat sich Mama Carmen sogar schon zusammen Tattoos machen lassen. Und auch Davina hat den Namen ihrer jüngeren Schwester auf ihrer Haut verewigt, berichtet Carmen Geiss. „Dann musst du jetzt Robert machen“, fordert ihr Mann daraufhin von ihr. „Niemals! Einen Mann kann man wechseln, aber die Kinder bleiben ja immer die Kinder“, wehrt sie sich gegen den Vorschlag.

Robert droht mit Scheidung

„Ich lasse mich scheiden, wenn du das nicht machst“, stellt Robert ihr wiederum das Ultimatum. Doch Carmen kennt den trockenen Humor ihres Mannes und weiß zu kontern: „Ist mir scheißegal.“ Als die beiden Töchter von ihrem Vater dann noch verlangen, dass er sich ihnen zuliebe ein Tattoo stechen lässt, ist für ihn endgültig Schluss mit lustig.

Noch mehr News:

Wer wissen will, ob es die Familie doch noch geschafft hat, das Oberhaupt zu überreden, kann sich die ganze Folge zu „Davina & Shania“ am Montagabend (8. Mai) ab 20.15 Uhr auf RTLZWEI oder vorab in der Mediathek von RTLplus ansehen.