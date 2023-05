„Die Geissens“: Hund verloren! Shania und Davina in Panik

Nach dem 1. Mai ist erstmal Schluss mit „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ bei RTL2. Die Sendetermine der neuen Staffel sind gespielt und damit bleibt den Fans der Show nur abzuwarten, bis es neue Folgen gibt.

Zum großen Staffelfinale gibt’s von Familie Geiss aber gleich nochmal ein Thema, das für Gesprächsstoff sorgen dürfte. Die Hauptrolle in dem Familiendrama spielt diesmal neben den Kindern Shania und Davina auch Vierbeiner Maddox. Der ist den beiden nämlich kurzerhand verlustig gegangen und jetzt unauffindbar. Da hilft auch das größte Vermögen nichts, denn der Hund ist weg!

„Die Geissens“-Kinder verlieren ihren Hund

Während Robert und Carmen Geiss in Dubai ihre neue Wohnung einrichten, sind die mittlerweile gar nicht mehr so jungen Kinder Davina und Shania alleine zu Hause in Monaco. Nach ihrem Shoppingtrip wollen die beiden eigentlich nur noch eins – ihre Klamotten nach oben bringen.

In der Eile übersehen sie allerdings die offene Autotür. Als sie zurückkommen, ist schnell klar: Der Dritte im Bunde, Hund Maddox, ist weg. Zunächst gilt es allerdings zu klären, ob eine von ihnen nicht vielleicht doch das Tier mit nach oben genommen hat. Maddox ist weder im Auto noch in der Wohnung und auch in der Tiefgarage ist er auf Anhieb nicht zu sehen.

Robert kann Rätsel um verlorenen Hund lösen

Langsam bricht bei den Mädels Panik aus. Denn nicht nur, dass sie ihn nirgendwo sehen können, so langsam erkennen sie auch, dass hier einige Gefahren auf Maddox warten. „Wo ist der Hund? Shania, ich bringe dich um“, droht Davina ihr Schwester verzweifelt.

Die Lösung soll Papa Robert bringen. Doch der ist bekanntlich außer Reichweite und versucht übers Telefon zu helfen. „Wie kann man denn einen Hund verlieren? Ein Hund kann nur weglaufen, Kinder“, sagt Robert vollkommen perplex.

Während die Kinder noch in Sorge suchen, bekommt Robert eine Nachricht vom Nachbar. Der hatte den kleinen Maddox in der Garage gefunden und mit in seine Wohnung genommen, damit ihm nichts passiert. Ein Anruf nach Hause später und Shania und Davina können den Vermissten wieder in die Arme schließen.