Tragisches Unglück in Dortmund ++ Kind fällt aus Hochhaus meterweit in die Tiefe

Dramatische Szenen am Samstag (21. Juni) in Dortmund. Wie die Feuerwehr Dortmund den „Ruhr Nachrichten“ mitteilte, ist ein Kind am Nachmittag aus einem Mehrfamilienhaus in die Tiefe gestürzt.

Demnach soll es sich dem Bericht zufolge um einen kleinen Jungen (6) handeln, der aus zunächst ungeklärter Ursache aus etwa acht Metern heruntergefallen war. Eine Sprecherin der Polizei Dortmund bestätigte den Zwischenfall am Montagmorgen (23. Juni) auf Nachfrage von DER WESTEN. Dabei bleiben viele Fragen allerdings offen.

Kind stürzt aus Hochhaus – Hubschrauber-Einsatz

Der Notruf aus dem Dortmunder Stadtteil Asseln ging am Samstag gegen 16.50 Uhr ein. Weil das Kind aus so großer Höhe gefallen war, rückte die Feuerwehr nicht nur mit mehreren Rettungswagen an, sondern forderte auch einen Rettungshubschrauber an, um das Unfallopfer schnellstmöglich versorgen zu können.

Nach einer Erstversorgung am Unfallort kam das Kind ins Krankenhaus. Auch die Mutter des Kindes musste nach Angaben der „Ruhr Nachrichten“ wegen eines Schocks behandelt werden.

Das Kind stürzte aus diesem Mehrfamilienhaus in Dortmund in die Tiefe. Foto: Wüllner / News 4 Video-Line TV

Wie schwer die Verletzungen des Kindes sind, konnte die Feuerwehr Dortmund kurz nach dem Unglück zunächst nicht sagen. Auch der Polizei lagen am Montagmorgen noch keine Informationen zum Zustand des Unfallopfers vor.

Polizei ermittelt nach Hochhaus-Sturz in Dortmund

Das Kriminalkommissariat hat nun die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Die Ermittler müssen untersuchen, wie es zu dem tragischen Sturz kommen konnte. Noch ist beispielsweise unklar, ob das Kind aus dem Fenster oder vom Balkon gestürzt war.

Im Zuge der Ermittlungen muss die Polizei klären, ob womöglich eine Straftat vorliegen könnte oder es sich um einen tragischen Unfall handelte. Die Arbeit der Beamten stand am Montagmorgen diesbezüglich noch am Anfang.