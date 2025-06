Freibad-Frust in NRW! Ausgerechnet am bisher heißesten Tag des Jahres passiert es

War das heiß am Wochenende in NRW. Schon am Samstag (21. Juni) klettern die Temperaturen landesweit über die 30-Grad-Marke. Einen Tag später folgte dann der bisher heißeste Tag des Jahres.

Bei Spitzenwerten um die 36 Grad suchten viele Menschen am Sonntag (22. Juni) in NRW nach Abkühlung. Viele zog es deshalb unter anderem zu einem der zahlreichen Freibäder in NRW. Manche sollten jedoch vor unverhofft vor verschlossener Tür stehen.

Freibad-Frust in NRW bei 36 Grad

Es war eine drückende Schwüle, die am Sonntag in NRW herrschte. Auf der Suche nach Erfrischung suchten viele den Weg ins kühle Nass. Ob am Badesee, unter den kühlen Baumkronen im Wald oder ins Freibad hüpfen. Jedes Mittel sollte recht sein.

Doch wer zu spät kommt, den bestraft oft das Leben. Weil der Andrang zu groß war, mussten viele Freibäder im Laufe des Tages die Reißleine ziehen. Dazu zählt etwa das „Freibad Hengstey“ in Hagen, das nach Angaben von „Radio Hagen“ bereits in den Mittagsstunden so voll war, dass keiner mehr hineinkam. Zuvor brauchte es bereits viel Geduld vor den Freibädern in NRW. Schließlich bildeten sich aufgrund der Hitze teilweise extrem lange Warteschlangen vor den Eingängen. An anderer Stelle war der Frust hingegen noch größer.

Freibad-Besucher vor verschlossener Tür

So erlebten Badegäste in Dortmund am frühen Sonntagmorgen eine herbe Enttäuschung. Denn am Freibad Wellinghofen standen sie laut „Ruhr Nachrichten“ vor verschlossener Türe.

Der frühe Vogel sollte den Wurm also am heißesten Tag des Jahres nicht fangen. Stattdessen wurden die Gäste am Eingang von einem Zettelt empfangen. Darauf hieß es, dass das Freibad aufgrund von Personalmangels erst um 10 Uhr öffnen werde statt wie gewohnt um 8 Uhr.

Mit dem Problem kämpft nicht nur das Freibad Wellinghofen. In den vergangenen Jahren hat sich die Personallage in den Bädern in NRW immer weiter zugespitzt.