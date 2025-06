Camping in NRW: Wir verraten dir die besten Plätze für deinen Traumurlaub

Camping in NRW bietet zahlreiche Möglichkeiten für Naturliebhaber und Familien. Der ADAC empfiehlt laut „Ruhr 24“ zehn besondere Campingplätze, die von idyllisch über familienfreundlich bis hin zu luxuriös reichen. Die Plätze bieten vielseitige Freizeitaktivitäten, von Spielplätzen und Tiergehegen für Kinder bis zu Wassersport und Wellness für Erwachsene.

Erlebnisreiches Camping in NRW für Familien

Der Campingpark im Bergischen Land nahe Lindlar ist ideal für Familien. Kinder lieben Streicheltiere und spielen sicher ohne Verkehr. Der Wisseler See in Kleve bietet Glamping und Wassersport direkt am Sandstrand. Familientauglich zeigt sich auch Gut Kalberschnacke am Listersee mit Wanderwegen, Angelteich und regelmäßigen Events.

Camping in NRW mit Wassersport

Der Möhnesee ermöglicht Camping mit Seeblick und bietet eine Yachtschule für Motorboot- und Segelfreunde. Der Campingpark Kalletal punktet mit seinem großen Badesee und zahlreichen Sportmöglichkeiten wie Stand-up-Paddling und Fußball. Direkt an der „Blauen Lagune“ in Wachtendonk erleben Urlauber Wassersport und Strandvergnügen.

Der Campingplatz Hof Biggen in Olpe ermöglicht erholsame Stunden auf grüner Panoramawiese. In Meschede liegt der Knaus Campingpark Hennesee, ein Paradies für Wassersportler und Radfahrer. Hunde sind auf vielen Plätzen willkommen und finden sogar Hundeduschen vor.

Vielseitigkeit beim Camping in NRW

Naturverbundene genießen das Camping am Kerstgenshof mit Bauernhoftieren und kinderfreundlichen Anlagen. Der Borkener Campingplatz bietet Mobilheime und Sportangebote wie Kletterwald und Minigolf. Spannende Freizeitziele wie Erlebnisparks und Burgen finden sich in der Umgebung vieler Plätze. Camping in NRW bietet Abwechslung für jeden Geschmack.

