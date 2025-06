Hitze-Drama in Dortmund – Mann rettet Kind und wird verletzt

Um die 34 Grad heiß war es am Freitag (13. Juni) vielerorts im Ruhrgebiet. Wohl dem, der sich unter Bäumen, im Freibad oder im Eiscafé etwas Abkühlung verschaffen konnte. In Dortmund allerdings kam es am Nachmittag bei brütender Hitze zu dramatischen Szenen.

Am späten Freitagnachmittag führte ein Notruf bei der Feuerwehr Dortmund zu einem Einsatz. Ein Mann hatte gemeldet, dass sich sein Baby in einem verschlossenen Auto an der Somborner Straße befand. Angesichts der hohen Temperaturen drohte eine lebensgefährliche Situation für den Säugling.

Dortmund: Vater schlägt mit Hammer Scheibe ein

Sofort alarmierte Einsatzkräfte machten sich auf den Weg, um Hilfe zu leisten. Doch noch bevor Feuerwehr und Polizei eintrafen, nahm der Vater des Kindes die Rettung selbst in die Hand. Er borgte sich bei einem Anwohner einen Hammer und zerschlug damit kurzerhand die Fensterscheibe des Fahrzeugs.

Durch diese schnelle Reaktion des Vaters konnte das Baby der Hitze rasch entkommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dortmund brachen ihre Anfahrt daraufhin ab, da keine technische Unterstützung vor Ort mehr notwendig war.

Mann erleidet Schnittwunden

Während das Kind die dramatischen Minuten in der Hitze unverletzt überstand, erlitt der Vater bei der Rettungsaktion einige Schnittwunden an der Hand. Die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens versorgte diese Verletzungen. Trotzdem blieb die Erleichterung groß, dass der Säugling ohne Schäden davongekommen ist. Warum sich das Auto in der Hitze nicht öffnen ließ, bleibt unklar. Da der Vorfall ein gutes Ende genommen hat, folgen auch keine Ermittlungen der Polizei.

Scheint die Sonne direkt auf ein Auto, wird es im Inneren schnell sehr heiß. Selbst wenn die Außentemperatur „nur“ 28 Grad beträgt, übersteigt bei prallem Sonnenschein die Innentemperatur schon nach 10 Minuten die Körpertemperatur von Menschen und Tieren. Nach Angaben des ADAC werden nach 30 Minuten über 45 Grad Celsius erreicht – und die Situation wird lebensgefährlich. Auch leicht geöffnete Fenster bewirken in der Sommerhitze keine Abkühlung.