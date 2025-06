Bade-Unfälle am Rhein in NRW ++ Mehrere Tote und Vermisste ++ Vater rettet Kinder in Duisburg

Das heiße Wochenende (21./22. Juni) trieb viele Menschen zur Abkühlung an den Rhein in NRW. Dabei kam es zu zahlreichen Badeunfällen. Die Wasserschutzpolizei musste mehrere Rettungseinsätze durchführen.

Bei Badeunfällen in Düsseldorf, Duisburg, Bonn und Köln kam es zu gefährlichen Situationen, einige Personen werden weiterhin vermisst. Nach den Tragödien richtet die Polizei eine deutliche Warnung an die Bevölkerung in NRW.

Badeunfälle am Rhein in NRW

Am Paradiesstrand in Düsseldorf verschwand am Samstag (21. Juni) ein 22-Jähriger aus Remscheid im Rhein. Trotz intensiver Suche mit Feuerwehr und DLRG blieb der Einsatz erfolglos. Einen Tag später wurde ein Mann in Niederkassel von der Strömung des Rheins mitgezogen und ging unter. Beide Männer konnten nicht gefunden werden.

Ebenfalls am Sonntag geriet ein 16-Jähriger beim Baden in einer Hafeneinfahrt in Not. Drei Helfer sprangen ins Wasser, ein 37-Jähriger geriet selbst in Gefahr. Dank Feuerwehr und Jetski-Fahrer konnten alle gerettet werden. Der 37-Jährige musste medizinisch behandelt werden.

Weitere dramatische Vorfälle am Rhein in NRW

Nicht nur in Düsseldorf kam es zu Badeunfällen am Rhein. In Duisburg sprang ein Vater am Sonntagnachmittag ins Wasser, um seine Kinder zu retten. Alle drei erreichten erschöpft das Ufer und wurden in eine Klinik gebracht. Auch in Bonn suchten Einsatzkräfte nach vermeintlich vermissten Schwimmern. Später stellte sich heraus, dass diese das Wasser wohl selbstständig verlassen hatten.

In Köln meldeten Passanten eine Person, die am Fahrgastschiffanleger untergegangen sein soll. Trotz Feuerwehr- und Hubschraubereinsatz konnte niemand gefunden werden. Der Verbleib der Person bleibt ungeklärt.

„Der Rhein ist keine Erfrischung!“

Die Wasserschutzpolizei warnt eindringlich: „Der Rhein ist keine Erfrischung, er ist eine tödliche Gefahr!“ Starke Strömungen, Strudel und Schiffsverkehr gefährden selbst gute Schwimmer. Ufer können plötzlich abfallen. Jeder, der unvorsichtig handelt, bringt nicht nur sich, sondern auch Rettungskräfte in Gefahr. Verantwortungsbewusstsein ist unbedingt notwendig!

