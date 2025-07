Verschuldete Bürgergeld-Empfängerin empört: Amt verweigert größere Wohnung

Neuer Freund, aber kein neues Zuhause! Petra (55), bekannt aus der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“, kämpft sich durchs Leben. Zwei Kinder, wenig Geld, viele Probleme. Jetzt träumt sie von einem Neuanfang in einer größeren Wohnung. Doch das Amt sagt klipp und klar: NEIN!

Der Grund? 4.000 Euro Schulden. Die Bürgergeld-Empfängerin hat Mietrückstände bei der Wohnungsbaugesellschaft. Das macht sie nicht nur nervlich fertig, sondern auch chancenlos bei der Wohnungssuche. Dabei möchte Petra endlich ihre Schulden loswerden, für sich und ihre Kinder. Doch so einfach ist das nicht.

Bürgergeld-Empfängerin will größere Wohnung

Sie hat sich an die Stadt gewandt, in der Hoffnung, dass die Wohnraumsicherung einspringt. „Die übernehmen auch deine Schulden, wenn es begründet ist“, erklärt die Bürgergeld-Empfängerin. Die Stadt sieht das offenbar anders und verweist aufs Jobcenter. Doch auch das Jobcenter lehnt ab.

Petra ist frustriert: „Ich werde im Stich gelassen – von der Stadt, vom Wohnraumsicherungsamt und vom Jobcenter!“ Ihr einziger Hoffnungsschimmer: Petras Vater. Er wartet auf eine Entschädigung wegen eines Ärztefehlers. Sollte das Geld kommen, würde er ihr helfen, versichert sie. Doch während es finanziell düster aussieht, läuft’s in der Liebe erstaunlich rund.

Freund Jörg hat Petra sogar einen Antrag gemacht – via TikTok. „Ich war in der Küche, und er war im Wohnzimmer. Da hab ich mich mit einer Blume vors Handy hingestellt und es rausgehauen“, erzählt sie stolz. Auch ein Liebes-Tattoo gab’s gleich dazu. Das alte vom Ex wurde einfach überstochen. „Wir harmonieren, wir machen alles zusammen, und das, was er sagt, macht er auch“, schwärmt Petra.