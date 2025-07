Die Reimanns: Traurige Nachricht – Manu schreibt es ganz offen

Sie sind zwei der beliebtesten Auswanderer Deutschlands: Manuela und Konny Reimann. Seit Jahren schon begeistern die beiden USA-Auswanderer Millionen Fans hinter den TV-Geräten. Auf eine neue Staffel freuen sich die Anhänger schon Monate im Voraus wie Bolle.

Doch alles Schöne hat auch einmal ein Ende und so musste sich auch Manuela Reimann mit traurigen Nachrichten an die zahlreichen Reimanns-Fans auf ihrem Instagram-Account wenden.

Die neue Staffel der Reimanns ist schon wieder beendet

„Letzte Folge: Willkommen bei den Reimanns. Sonntag – 20.15 Uhr“, schreibt die gebürtige Bruchsalerin in ihrer Story. Es bleibt zu hoffen, dass sie damit nur die letzte Folge der Staffel meint. Denn ein TV-Programm ohne Konny Reimann und seine Manu? Eigentlich unvorstellbar. Sicher ist jedoch: Zum Staffelfinale am 13. April 2025 wird es noch einmal wild.

Da fallen gefällte Bäume doch deutlich schneller als man denkt, Konnys Werkstatt stellt Manu vor schier unlösbare Aufgaben und dann war da ja noch die Wanderung des gefährlichen Kalalau-Trails, die Konny mit den treffenden Worten „Bei schönem Wetter ist das sicherlich interessant, bei schlechtem Wetter ist das lebensgefährlich“ beschrieb.

Renovierungsarbeiten bei den Reimanns

Na, das kann ja was werden. Und so schließt die finale Folge der vierten Staffel der Kabel-Eins-Reihe direkt an die vorherigen an, in denen sich Konny und Manu vorgenommen hatten, ihr Anwesen auf Hawaii mal komplett auf Vordermann zu bringen. Da wurde gehämmert, genagelt und geschrubbt.

