Die Geissens: Carmen und Robert allein in New York – „Haben es überlebt“

Es gibt wohl nur wenige Orte, die Carmen und Robert noch nicht bereist haben. Schließlich gönnen sich „Die Geissens“ gerne mal einen Urlaub. Ob Städtetrip, Strandurlaub oder ein Ausflug mit der eigenen Yacht: Das Paar ist gerne in der Welt unterwegs.

Aktuell sind Carmen und Robert Geiss in New York unterwegs. Neben den üblichen Sehenswürdigkeiten, wie dem Central Park steht auch eine Fahrt mit der berühmten New Yorker U-Bahn auf der To-do-Liste von „Die Geissens“.

Die Geissens posten Selfie aus der U-Bahn

Normalerweise nutzen „Die Geissens“ andere Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen. Ob Luxus-Auto oder Helikopter: Carmen und Robert können sich diesen Luxus leisten.

Mit Sonnenbrillen im Gesicht grinsen Carmen und Robert Geiss in die Kamera. Im Hintergrund sieht man, dass sie sich in der New Yorker U-Bahn befinden. Für die Jetsetter mal was anderes: „Heute mal U-Bahn fahren. Eine ganz neue Erfahrung in New York. Schon ein bisschen gefährlich, aber wir haben es überlebt.“ Die Fans wüten in den Kommentaren.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans ärgern sich über Roberts Wortwahl

Die Follower von Robert freuen sich über die Eindrücke aus New York, die er mit ihnen teilt. Doch dass er die Fahrt als gefährlich beschreibt und als besondere Erfahrung bezeichnet, stößt einigen sauer auf:

„Ach, die U-Bahn ist natürlich ein wahres Abenteuer für jemanden wie Robert Geiss. So aufregend, sich mit den normalen Leuten herumzutreiben und das Risiko einzugehen, von einem gewöhnlichen Fahrgast angesprochen zu werden. Ein wirklich gefährliches Unterfangen für einen Mann von seinem Kaliber.“

„Ach ehrlich? Es gibt Menschen die müssen das jeden Tag!“

„Willkommen im realen Leben.“

„Was ist denn daran gefährlich?“

Mehr News:

Die Kinder von „Die Geissens“, Shania und Davina, sind nicht auf der Reise mit dabei. In ihrer eigenen Sendung „Davina und Shania – We Love Monaco“ auf RTL2 zeigen sie Ausschnitte aus ihrem Alltag. Doch die letzten Folgen sorgen für Ärger bei den Fans.