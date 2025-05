Vorsicht im Urlaub! In diesen 10 beliebten Städten ist es für Touristen nicht sicher

Türkisblaues Wasser, warmer Sand zwischen den Zehen, ein kühler Drink in der Hand – so sieht für viele der perfekte Urlaub am Mittelmeer aus. Doch die Realität? Die kann in manchen Städten leider ganz anders aussehen.

Denn nicht überall, wo Palmen wehen und Aperol fließt, herrscht purer Sonnenschein. Einige Städte entlang der Mittelmeerküste kämpfen mit einem weniger idyllischen Image: hoher Kriminalität.

Urlaub: Obacht vor diesen zehn Ländern

Eine aktuelle Auswertung der Datenplattform „Numbeo“ zeigt, wo es für Reisende besonders kritisch werden kann. Der sogenannte Kriminalitätsindex basiert auf Befragungen, bei denen Menschen ihre persönliche Sicherheitswahrnehmung bewerten. Der daraus berechnete Wert reicht von 0 bis 100 – dabei gilt: je höher, desto größer das Kriminalitätsgefühl.

Doch bevor du jetzt alle Reise-Pläne über den Haufen wirfst: Keine Panik. Mit etwas Umsicht lässt sich in all diesen Städten ein großartiger Urlaub verbringen. Dennoch lohnt sich ein Blick auf die Top 10, denn wer gut informiert ist, reist einfach entspannter.

An zehnter Stelle landet Catania (Sizilien, Italien). Die am Fuße des Ätna gelegene Stadt verführt mit Märkten, Pasta und Barockbauten, aber auch mit einer Prise Chaos. Überteuerte Taxifahrten, aufgebrochene Mietwagen und Taschendiebstahl gehören hier leider zur Tagesordnung. Rom erreicht mit 48,83 Punkten Platz neun. Dicht gefolgt von Bari auf Platz 8 mit 50,5 Punkten.

Platz sieben geht mit 51,71 Punkten an Barcelona, Platz sechs mit 62,52 Punkten an Thessaloniki und Platz vier mit 56,23 Punkten an Nizza, denn in der Hochsaison verwandelt sich die schicke Promenade in ein Jagdrevier für Taschendiebe.

Frankreich oder Italien: Welche Stadt landet auf Platz 1?

Mit 61,05 Punkten landet Montpellier auf dem dritten Platz. Die Stadt im Süden Frankreichs ist zwar lebendig und kreativ, aber auch auffällig kriminell. Insbesondere in Bussen und Bahnen sowie auf öffentlichen Plätzen ist die Gefahr, Opfer von Diebstahl oder Raub zu werden, sehr hoch. Den zweiten Platz sichert sich Neapel mit 62,66 Punkten. Die Stadt lebt von ihrer Energie, doch diese schlägt auch ins Negative um. Jugendbanden, organisierte Diebstähle und vereinzelt sogar Überfälle trüben das Bild der Kulturstadt.

An der Spitze steht Marseille – und das mit deutlichem Abstand (65,95 Punkte). Die Hafenstadt ist berühmt für ihre kulturelle Vielfalt, aber auch berüchtigt für Gewalttaten, Drogenhandel und hohe Mordraten. In manchen Vierteln raten selbst Einheimische dringend davon ab, sich nach Einbruch der Dunkelheit zu Fuß fortzubewegen.

Klar ist: Ja, es gibt Orte am Mittelmeer, die mehr Kriminalität verzeichnen als andere. Aber mit Vorsicht, einem aufmerksamen Blick und ein bisschen Vorbereitung wird der Urlaub trotzdem traumhaft.