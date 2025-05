Urlauber buchen Airbnb-Unterkunft – doch jetzt soll alles anders werden

Im Jahr 2024 wurden über Airbnb mehr als 490 Millionen Übernachtungen gebucht. Somit ist klar: Die Buchungs-App ist für viele der Hit schlechthin. Kein Wunder, immerhin kann man über die Online-Plattform Unterkünfte wie Zimmer, Apartments oder ganze Häuser für kürzere Zeit vermieten oder mieten.

Doch nun wird alles anders. Die Kunden werden schnell merken, dass die App nicht mehr so ist wie sie sie kannten. Hast du es schon bemerkt?

Urlaub und Erlebnis? Airbnb erweitert Angebots-Palette

Was einst als günstige Hotel-Alternative für abenteuerlustige Reise-Fans begann, entwickelt sich jetzt zu einem Rundum-Erlebnisportal: Airbnb krempelt sein Geschäftsmodell um – und will künftig viel mehr sein als nur der Schlüssel zur nächsten Schlafgelegenheit.

Denn der Konzern geht in die Vollen und bietet künftig – direkt über seine Plattform – eine breite Palette an Dienstleistungen an. Ob du dir eine Massage gönnen, dir von einem Profi die Haare stylen lassen oder ein privates Dinner von einem Spitzenkoch auftischen willst – Airbnb macht’s bald möglich.

++ Urlaub in der Türkei: Tausende Reisende machen es nach der Landung – jetzt ist es verboten ++

Auch Fotografen, Fitness-Coaches oder sogar Caterer stehen künftig auf Abruf bereit – und das nicht nur im Urlaub, sondern direkt in deiner Heimatstadt. Airbnb-CEO Brian Chesky bringt es auf den Punkt: „Hotels haben etwas, was wir nicht haben: Dienstleistungen.“ Genau diese Lücke soll jetzt geschlossen werden – mit Stil, Service und einer ordentlichen Portion Lokalkolorit.

Neben klassischen Services rücken vor allem die sogenannten „Airbnb-Erlebnisse“ in den Fokus: Gemeinsam mit Locals geht’s zu Reitausflügen, Museumsführungen oder Kochkursen.

Brunch mit Taylor Swift & Co.: „Airbnb Originals“ soll es möglich machen

Und das Beste: Diese Erlebnisse sind auch ohne Reise buchbar – ideal für alle, die den eigenen Kiez mal neu entdecken wollen. Der Clou: Über die App bleibt man mit den anderen Teilnehmenden verbunden – vor, während und nach dem Erlebnis. Ob zur Absprache oder einfach, um Kontakte zu knüpfen. Damit wird deutlich: Airbnb wird sozialer.

Außerdem soll mit einem neuen Format namens „Airbnb Originals“ noch mehr Glamour ins Spiel gebracht werden. Chesky verspricht nichts Geringeres als Erlebnisse mit den „interessantesten Menschen der Welt“. Wie wär’s mit einem Brunch mit Superstar Taylor Swift? Oder einem ganz privaten Besuch der Notre-Dame mit einer Architektin des Wiederaufbaus? Klingt verrückt – ist aber bald Realität.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Mehr News:

Damit alles reibungslos klappt, wurde die Airbnb-App gründlich überarbeitet. So werden dir jetzt nach jeder Unterkunftsbuchung automatisch passende Services und Erlebnisse in der Umgebung vorgeschlagen. Du musst also nur noch deinen nächsten Urlaub buchen, dann kann das Abenteuer auch schon losgehen.