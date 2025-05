Lidl, Rewe und Co.: Kunden horchen auf – es geht um die Bonusprogramme

Kunden sehen es in zahlreichen Supermärkten und Discountern wie Rewe und Lidl: Werbung für die jeweiligen Bonusprogramme. Mit ihnen sollen sie bares Geld sparen und sich verschiedene Vorteile sichern.

Obwohl die Bonusprogramme regelmäßig in der Kritik stehen, werden sie von vielen Kunden bei Rewe, Lidl und Co. genutzt. Doch in welcher Region Deutschlands gibt es eigentlich die meisten Sparfüchse?

Lidl, Rewe und Co: Das sind die Bonusprogramm-Sieger

In einem Loyalty Report von „hello again“ geht hervor, wo die meisten Bonusprogramme pro Person genutzt werden. Dafür wurden vom 11. bis zum 20. März 1.000 Deutsche im Alter zwischen 18 und 65 Jahren befragt.

Das Ergebnis ist eindeutig: Die Norddeutschen nutzen die meisten Bonusprogramme. Im Schnitt haben die Menschen dort 6,1 Kundenbonusprogramme, um in Geschäften wie Rewe oder Lidl Geld zu sparen. Doch wie sieht es in anderen Teilen des Landes aus?

So sieht es in anderen Teilen Deutschlands aus

So viele Bonusprogramme nutzen Menschen in anderen Regionen von Deutschland im Schnitt:

Süddeutschland: 5,4

Ostdeutschland: 4,7

Westdeutschland: 3,8

Der Bundesschnitt liegt laut des Loyalty Reports bei 4,8 Bonusprogrammen. „Die Ergebnisse unseres Reports zeigen eindeutig, dass digitale Kundenbindung wirkt“, sagt Franz Tretter, Gründer und CEO von hello again. Doch warum nutzen Menschen eigentlich gleich so viele solcher Angebote?

Lidl, Rewe und Co.: Programme werden attraktiver

„Vorbehalte und Bedenken gehen zurück, die Attraktivität steigt und die Menschen in Deutschland nehmen Kundenbindungsprogramme vor allem in schwierigen Zeiten als eine Unterstützung wahr“, erklärt er weiter.

Trotzdem kann sich ein Preisvergleich mit bei Rewe, Lidl und Co. lohnen. Denn manchmal sind die Angebote ohne Bonusprogramme in anderen Geschäften sogar besser.