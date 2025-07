Als Rewe-Chef in NRW seine Kunden sieht, muss er reagieren – „Es ist wichtig“

David Hegemann betreibt fünf Rewe-Märkte in NRW – vier davon in Düsseldorf, einer in Meerbusch. Und in allen Filialen gibt es in der Woche bis zum 5. Juli eine bemerkenswerte Aktion.

Zwar bieten die klimatisierten Rewe-Filialen den Menschen in NRW eine kleine Abkühlungsmöglichkeit, während die Temperaturen draußen an der 40-Grad-Marke kratzen. Mit Blick auf die schwitzenden und ächzenden Kunden hat Rewe-Chef Hegemann deshalb nicht lange gefackelt – und hilft ihnen nun mit Erfrischungen aus.

Rewe-Chef in NRW trifft Entscheidung

„Kostenloses Wasser in allen fünf Supermärkten“, schreibt David Hegemann auf dem Instagram-Account seiner Rewe-Filialen – gefolgt von eindringlichen Worten: „Leute, es ist zu heiß. Es ist wichtig, dass ihr genug trinkt. Daher bieten wir in allen Märkten bis Ende der Woche kostenlose Getränke während des Einkaufs für euch an.“

Das heißt natürlich nicht, dass Kunden in den besagten Rewe-Märkten einfach wahllos in die Regale greifen und drauflos trinken können. Die Gratis-Getränke liegen an bestimmten Stellen bereit. „Einfach Flasche nehmen, im Markt trinken und an der Kasse abgeben“, so die Ansage von Chef Hegemann.

„Wie nett ist das denn?“

Die Kunden sind mehr als begeistert von der Aktion, wie in den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag deutlich wird:

„Tolle Aktion.“

„Tolle Sache. Respekt.“

„Starke Aktion.“

„Wie nett ist das denn?“

„Mega Mega!“

„Respekt und danke für dieses Vorbild.“

„Super Idee.“

Die Öffnungszeiten und Adressen seiner Rewe-Filialen hat Hegemann ebenfalls im Beitrag vermerkt. Vielleicht nutzen Rewe-Kunden aus der Region womöglich die Aktion und fahren ein paar Meter weiter zum Wocheneinkauf.