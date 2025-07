Rewe lockt mit neuer Bezahlmethode – Kunden müssen vorm Kassengang handeln

Ob mit Bargeld, der Karte oder per Smartphone: Bei Rewe werden jetzt alle Bezahl-Träume wahr. Seit Dienstag (1. Juli) können Kunden dank „Rewe Pay“ nämlich auch hier per Supermarkt-App bezahlen.

Während manch einer sich die neue Bezahlvariante am Dienstag vielleicht schon eingerichtet hat, werden andere noch vom Kassierer um eine einmalige Legitimation gebeten (wir berichteten). Rewe-Kunden müssen aber auch nach der Freischaltung einiges beachten.

Rewe Pay unterliegt Schutzmechanismen

„Rewe Pay“ aktivieren – Zahlungsmethode schützen – Girokonto verknüpfen – fertig. So einfach beschreibt der Supermarkt-Gigant die neue Bezahlvariante jetzt auf seiner Webseite. Das neue Zahlungstool wurde in die „Rewe Bonus“-App integriert, die zum Jahresanfang an den Start ging.

Wer ab sofort mit seinem Smartphone zahlen will, muss laut Rewe an der normalen Bedienkasse oder der SB-Kasse seinen App-Code vorzeigen und schon kann der Einkauf wie gewohnt eingetütet werden. Die Supermarkt-Kette weist selbst darauf hin, dass die mobile Bezahlvariante „zwingend einen Sicherheitsmechanismus verlangt“.

Supermarkt-Kette wird deutlich

Auf Nachfrage dieser Redaktion, wie dieser Schutzmechanismus genau aussähe, liefert ein Unternehmens-Sprecher die Antwort: „Jede Zahlung ist mit einer 2-Faktor-Authentifizierung abgesichert – entweder per Face-ID, Touch-ID oder das Gerätepasswort.“

Außerdem weist Rewe explizit darauf hin, dass die neue Bezahlmethode nur mit einer Girocard funktioniert. „Die Zahlungen erfolgen im Lastschriftverfahren, weshalb man bei der erstmaligen Legitimation auch für die Einrichtung des Dauermandats unterschreibt.“

Kunden sollten in Sachen Sicherheit aber auch bedenken, dass sie vor der Freischaltung der Rewe-Bezahlmethode auf jeden Fall eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Bonus-App auf ihrem Handy einrichten sollten. Dieser Sicherheitsstandard sollte natürlich auch grundsätzlich auf deinem Gerät gelten, um den maximalen Schutz deiner Daten zu garantieren.