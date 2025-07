Rewe-Kunden zeigen beim Bezahlen die Bonus-App – plötzlich meldet sich die Kassiererin

Nicht nur in den Regalen, auch am Eingang oder den Kassen werden Kunden von Rewe fast regelmäßig mit Neuerungen konfrontiert. Zum Jahresanfang 2025 wurden ihnen so etwa mit dem „Rewe Bonus“ das eigene Bonusprogramm der Supermarktkette präsentiert, das Payback nach Jahren ablöste (mehr Infos dazu etwa hier >>>).

Doch mit Startschuss 1. Juli geht Rewe den nächsten Schritt beim Bonus-System, der den Namen „Rewe Pay“ trägt. Kunden können hier pünktlich zum Sommer per Smartphone bezahlen. Aber gerade am Anfang werden sie von der Kassiererin jetzt mit einer Frage konfrontiert werden.

Rewe-Kunden merken es an der Kasse

Das Portemonnaie können Rewe-Kunden ab sofort zu Hause lassen. Denn Kunden können jetzt ganz einfach per Smartphone bezahlen. Das soll über die Rewe App funktionieren, die sich viele Kunden, die auf Punktejagd gehen, ohnehin bereits heruntergeladen haben dürften.

Der Service ist allerdings nicht einfach so nutzbar. Denn laut der „Lebensmittel Zeitung“ ist dafür eine einmalige Legitimation der Girocard an der Kasse erforderlich. Kassierer werden demnach dazu angehalten sein, dich zu fragen: „Möchten auch Sie Ihre Bankkarte für ‚Rewe Pay‘ freischalten lassen?“ Die Antwort darauf sollte sich also jeder am besten schon einmal zurechtlegen.

Nächster Schritt bei Digitalisierung

Was für die Kundschaft ein Quantensprung sein dürfte, ist für Rewe selbst nur der nächste logische Schritt innerhalb seiner Digitalisierungsstrategie. Denn um das Einkaufserlebnis immer weiter zu steigern, gehört auch die Automatisierung vieler Services dazu.

Das sehen Kunden bereits an den SB-Kassen in vielen Rewe-Filialen. Aber auch die Möglichkeiten „Scan & Go“ sowie „Pick & Go“ werden in immer mehr Supermärkten bereits angeboten. Kunden dürfen gespannt bleiben, was die Kette als nächstes für sie bereit hält.