Rewe in NRW greift zu drastischen Maßnahmen – SIE müssen jetzt draußen bleiben

Drastische Maßnahme bei einer Rewe-Filiale in NRW! Nach Zwischenfällen greift ein Laden in Hagen jetzt hart durch.

Die Mitarbeiter einer Rewe-Filiale in Hagen (NRW) hatten den Kaffee offen – und verkündeten per ausgehängten Zettel ein Hausverbot für zwei Fußballvereine.

Rewe in NRW verhängt Hausverbot für Fußballer

Wie die „Westfalenpost“ berichtet, wurde der Zettel an einer Betonsäule am Eingang aufgehängt. Der betroffene Rewe verhängte ein Hausverbot gegen alle Spieler und Spielerinnen der Fußballvereine SC Concordia Hagen 1967 und Spielvereinigung Hagen 1911!

Der Grund dahinter hat es in sich: wiederholt sollen sich Kinder und Jugendliche, die in dem Vereinsdress gekleidet waren, ordentlich danebenbenommen haben. Immer wieder sollen sich in der jüngsten Vergangenheit größere Gruppen beider Vereine nach oder vor dem Training in der betroffenen Rewe-Filiale aufgehalten haben.

Das sagt Rewe zu dem Vorfall

Dabei sollen sie Produkte geöffnet und durch den Markt geworfen haben. Außerdem sollen sie sich respektlos gegenüber dem Personal verhalten haben. Weil die Situation so eskalierte, sah sich die Filialleiterin zum Handeln gezwungen. Der Aushang war über mehrere Tage zu sehen und liegt der „Westfalenpost“ vor.

„Die Spieler und Spielerinnen des SC Concordia Hagen 1967 und Hagen 11 haben ab sofort Hausverbot in dieser Filiale aufgrund von massivem Fehlverhalten und Beleidigungen gegenüber Kunden und Personal!!!“, heißt es dort.

Auf Nachfrage hieß es von Rewe dazu: „Es gibt keinerlei Hausverbot für Spieler und Spielerinnen des SC Concordia Hagen und Hagen 11 in unserem REWE-Markt in Hagen Emst, und das Marktteam steht mit den Vereinen im Austausch. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns darüber hinaus nicht weiter äußern.“ Der Aushang wurde inzwischen wieder entfernt.