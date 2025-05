Rewe-Kunde begeht Fehler an der Kasse – Wochen später erhält er die Quittung

Dieser Besuch bei Rewe wurde im Nachhinein noch teurer! Im Zuge der Inflation wird da schon mal gern tagesaktuell verglichen, wo es ein Schnäppchen-Angebot gibt.

Doch ein Rewe-Kunde durfte kürzlich nach seinem Einkauf eine böse Überraschung erleben, die jedes gejagte Schnäppchen zunichte machen sollte. Nach einem Urlaub im bayrischen Kaufbeuren landete nämlich ein Bußgeldbescheid in seinem Briefkasten.

Rewe-Kunde muss nach Einkauf blechen

Der ziemlich erzürnte Kunde regt sich in einem Beitrag auf „Reddit“ darüber auf, dass er nach einem Rewe-Besuch auf einmal ein Knöllchen bekommen hat. Lediglich 15 Minuten habe er auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt geparkt. Doch die böse Überraschung kam kurz darauf. „Einige Wochen später erhielt ich überraschend Post von der Firma Parkdepot: Mein Fahrzeug wurde beim Ein- und Ausfahren fotografiert, und weil ich angeblich meinen Kassenbon nicht an einem Automaten gescannt habe, soll ich nun 30 Euro zahlen“, schildert der Rewe-Kunde.

Ihm sei die Regelung vollkommen unbekannt gewesen – auch habe er keinerlei Hinweise auf dem Parkplatz gesehen, dass er seinen Einkauf an der Kasse registrieren oder den Bon scannen muss. „Solche Systeme kenne ich nicht – bei den Rewe-Märkten, die ich regelmäßig besuche, darf man während des Einkaufs einfach kostenlos parken, ohne etwas tun zu müssen“, schreibt er weiter.

Kunde bittet um Hilfe

Genau aus diesem Grund bittet er nun die Community um Mithilfe. „Könnte vielleicht jemand […] ein aktuelles Foto von der Einfahrt und der Beschilderung machen? Ich würde das gern bei meinem Widerspruch verwenden, um zu zeigen, wie schwer diese Hinweise im Vorbeifahren überhaupt wahrzunehmen sind“, erklärt er. Doch die Reddit-Gemeinschaft sieht das etwas anders…

„Ich habe viele Parkplätze dieser Art gesehen und der ist tatsächlich einer der am besten ausgeschilderten dieser Art. Sorry, aber da hast du wirklich nicht aufgepasst an dem Tag“. Oder: „Das Gelände ist definitiv ausreichend ausgeschildert und auf diesen Schildern steht drauf, dass man zahlen muss“, geben zwei ortskundige Rewe-Kunden zu bedenken. Ob der Rewe-Kunde mit seinem Einspruch Glück hat?