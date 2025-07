Konkurrenz für Ikea startet in Deutschland – DAS hat der Händler zu bieten

Trotz des bereits zwischen Ikea und XXXLutz umkämpften Möbelmarkts hierzulande wagt es jetzt ein neuer Händler nach Deutschland. Umkämpft ja, aber nicht gesättigt – mit dieser Einstellung will es Hemtex jetzt auch abseits von Skandinavien versuchen.

Der norwegische Hersteller für Möbel und Interieur zählt in Norwegen, Schweden, Finnland und Estland zu den Größten. Ob er Ikea in Deutschland die Stirn bieten kann?

Ikea-Konkurrent Hemtex will Deutschland erobern

Im Herbst will Hemtex den Markteintritt in Deutschland wagen, wie unter anderem „meedia.de“ berichtet. Seit 1937 ist das norwegische Unternehmen in Skandinavien zu einem der führenden Händler für Inneneinrichtung und Mobiliar gewachsen.

Auch interessant: Ikea lockt mit neuem Angebot – doch es gibt einen Haken

Auf den ersten Blick verfolgt die Firma ein ähnliches Ziel und bedient eine ähnliche Klientel wie Ikea: skandinavische Looks, ein zeitloses Design und erschwingliche Preise. Zudem gibt es saisonale Angebote. Dennoch will sich das Unternehmen von den Wettbewerbern abheben. Nur wie?

Ikea vs. Hemtex

Wer sich den Webauftritt des Ikea-Konkurrenten ansieht, merkt sofort einen großen Unterschied. Als Erstes springt im Aufmacher der Sommerschlussverkaufs-Aufruf mit 70 Prozent ins Gesicht. Wer weiterscrollt stößt in einem fort auf Rabattaktionen für Mitglieder und zuletzt auch auf ein Lookbook mit Beispielen, wie die Produkte von Hemtex im Eigenheim aussehen und dekoriert werden könnten.

Mehr News:

Und die reichen von Wohntextilien wie Gardinen, Teppiche und Bettwäsche oder Couchkissen über Küchenzubehör, Tischdekorationen, Lampen bis hin zu Möbeln. Doch bei einem Blick auf die Produktkategorien fallen gleich einige Unterschiede ins Auge. Hemtex bietet zum Beispiel Sportzubehör an für Yoga oder auch Kleidung wie Loungewear und Accessoires. Außerdem gibt es einen Instashop über den sich interessierte Kunden inspirieren lassen können. Die Zielgruppe scheint hier eine vorzugsweise weibliche zu sein.

Im Gegensatz zu Ikea verzichtet Hemtex allerdings komplett auf den Lebensmittel-Sektor. Somit bestehen einige offenkundige Unterschiede. Wie sich das Unternehmen in Deutschland schlagen wird, bleibt abzuwarten.