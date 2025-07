Ikea lockt mit neuem Angebot – doch es gibt einen Haken

Für dich ist Ikea nicht nur ein Labyrinth voller Möbel, sondern ein wahres Shopping-Paradies? Dann kannst du dich regelmäßig über neue Angebote freuen.

Erst kürzlich lockte das schwedische Möbelhaus Kunden mit einem krassen Rabatt im Restaurant. Jetzt gibt es ein weiteres Angebot bei Ikea, mit dem du bares Geld sparen kannst. Doch aufgepasst, es gibt einen Haken!

Ikea lockt Kunden mit neuem Angebot

„Im Juli einkaufen und im August sparen: Freut euch im Juli montags bis donnerstags auf einen 20-Euro-Gutschein, den ihr ab einem Einkaufswert von 100 Euro an der Kasse erhaltet und im August einlösen könnt“, heißt es auf Instagram.

Kaufst du dir also im Juli beispielsweise ein MALM Bett für über 100 Euro, bekommst du 20 Euro geschenkt. Klingt zunächst verlockend! Doch das Angebot von Ikea gilt nicht für alle Kunden.

Diese Kunden profitieren

Vom Angebot profitieren laut Website nur Ikea-Family- oder Ikea-Business-Network-Mitglieder. Wer kein Mitglied ist, guckt in die Röhre. Doch auch sonst dürfte der 20-Euro-Gutschein sich nicht für alle lohnen. Kunden haben nicht nur den zeitlichen Druck, noch im Juli etwas zu kaufen.

Im August müssen sie auch noch einmal nach in eine Filiale – und auch hier muss der Einkaufswert an der Kasse mindestens 100 Euro betragen. Denn erst ab diesem Wert kannst du den Gutschein einlösen. Zudem informiert das Unternehmen: „Der Coupon gilt nicht für Bestellungen im Einrichtungshaus, dem Ikea Online-Shop, der Ikea App und den Service Click&Collect.“ Das Angebot lohnt sich also in erster Linie für all diejenigen, die sich in der Filiale komplett neu ausstatten möchten. Wer jedes Mal nur eine Duftkerze, Dekokissen und eine Pflanze kauft, wird wohl nicht auf die 100 Euro kommen.