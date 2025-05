Aldi dreht an der Preisschraube – Kunden können es kaum fassen

In den vergangenen Jahren bestimmten vor allem horrende Preise in den Supermärkten und Discountern die Schlagzeilen. Der Gang zu Aldi und Co. wurde für zahlreiche Kunden zu einem waschechten Spießrutenlauf.

Jetzt dreht Aldi an der Preisschraube – doch Kunden dürfen dieses Mal jubeln, denn der Preis eines Produkts geht nach unten. Das verkündeten sowohl Aldi Süd als auch Aldi Nord in einer Pressemitteilung.

Aldi macht DAS jetzt günstiger

Das Wäschewaschen gehört für die meisten von uns wohl zum Alltag dazu – auch, wenn es häufig und gerne aufgeschoben wird. Logisch, dass beim Wocheneinkauf dann auch Waschpulver im Einkaufswagen landet. Und dieses gibt es bei Aldi Nord und Aldi Süd jetzt günstiger.

Ab sofort wird das Waschmittel der Aldi Eigenmarke Tandil im Preis gesenkt. Sowohl das Voll- als auch das Colorwaschmittel bekommst du dauerhaft 20 Cent günstiger. „Der Erfinder des Discounts hält sein Tiefpreisversprechen: Auch in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten können sich die Kundinnen und Kunden auf den Original Aldi-Preis verlassen“, betont der Discounter in einer Pressemitteilung.

Ab sofort günstiger bekommst du folgende Produkte:

Tandil Vollwaschmittel, 2025-Gramm-Packung (30 Waschladungen) für 4,69 Euro statt 4,89 Euro (-0,20 Euro)

Tandil Colorwaschmittel, 2025-Gramm-Packung (30 Waschladungen) für 4,69 Euro statt 4,89 Euro (-0,20 Euro)

Auch HIER zahlst du weniger

Bei dieser Nachricht werden zahlreiche Kunden wohl aufatmen. Doch nicht nur in der Waschmittelabteilung wurde zuletzt ordentlich am Preis geschraubt. Auch Fans von Backwaren durften sich bei den Discountern Aldi und Lidl freuen.