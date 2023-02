Anna-Carina Woitschack über Moment, der alles veränderte: „War gerade mal 17“

Diese Frau hat wirklich Karriere gemacht. Als Anna-Carina Woitschack 2011 den achten Platz in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ belegte, rechneten wohl die wenigsten damit, dass die damals gerade mal 18-Jährige auch noch über zehn Jahre später im TV-Programm zu sehen sein würde.

Ob „Immer wieder sonntags“ mit Ex-Partner Stefan Mross, Shows mit Entertainer Florian Silbereisen oder die „ProSieben Wintergames“ – Anna-Carina Woitschack ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Ihre Anfänge hat Anna-Carina aber nicht vergessen, wie sie nun im Gespräch mit „DSDS“-Kollegin Paulina Wagner berichtet.

Anna-Carina Woitschack spricht über ihre DSDS-Anfänge

„Ich bin eigentlich ganz neutral zum Casting gegangen, wollte einfach mal schauen, ob das überhaupt was bringt, dass ich mir da jeden Tag die Seele aus dem Leib singe. Und das hat ganz gut funktioniert“, lacht die Schlagersängerin im Gespräch in dem Format „Paulina Wagners Wohnzimmer“ über den Moment, der ihr Leben verändern sollte.

Anna-Carina Woitschack während ihrer Zeit bei DSDS. Foto: IMAGO / Eventpress

„DSDS“ sei für sie ein „Türöffner“ gewesen, berichtet die Ex von Entertainer Stefan Mross. Und weiter: „Ich war damals gerade mal 17 Jahre jung. Ich habe meinen 18. Geburtstag sogar bei ‚DSDS‘ in Köln gefeiert, beim Recall. Wenn ich heute zurückdenke, wie aufregend das war … wir sind auf die Malediven geflogen. Das war der erste Flug in meinem Leben und dann gleich auf die Malediven. Man kann sich das vorstellen, es war ein bisschen so wie, als wenn man in einem Zug sitzt, man kann das gar nicht so richtig beschreiben.“

Ein Gefühl, dass Paulina Wagner gut kennt. Schließlich schaffte es die heute 25-Jährige 2020 sogar auf den vierten Platz. Bleibt nur zu hoffen, dass Anna-Carinas Karriere auch 2023 weiterhin so reibungslos verläuft. Ob sie nach der Trennung von Stefan Mross noch einen Platz bei „Immer wieder sonntags“ hat, ließ der SWR bislang zumindest offen.

