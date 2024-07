Schlagerstar Anna-Carina Woitschack bald bei Let’s Dance? – „Ein kleiner Traum“

Sie ist ein heller Stern am Schlagerhimmel und verzaubert mit ihrem strahlenden Lächeln Jung und Alt. Anna-Carina Woitschack belegte im Jahr 2011 den achten Platz der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar„, seitdem geht es für die Sängerin karrieretechnisch steil bergauf.

Am vergangenen Sonntag (30. Juni) begeisterte Anna-Carina Woitschack die Zuschauer des „Fernsehgartens“, indem sie innerhalb von wenigen Minuten ein Artisten-Stück einstudierte. Wie Schlager.de berichtet, traf die Sängerin nun eine Aussage, die bei ihren Fans wohl zu Schnappatmung führen könnte.

Anna-Carina Woitschack möchte es wagen

Im Interview berichtet Anna-Carine Woitschack, dass sie großes Interesse an einer Teilnahme an der RTL-Show „Let’s Dance“ hätte. Bisher sei jedoch noch keine Anfrage für den Tanzcontest bei ihr eingegangen. Der Schlagerstar bekräftigt: „Es wäre aber echt eine coole Sache, mal dabei zu sein. Die Show bietet eine tolle Gelegenheit, neue Seiten an sich zu entdecken und sich tänzerisch auszuprobieren.“

Dass die Musikerin eine gute Figur auf dem Tanzparkett machen würde, bleibt wohl ohne Zweifel. Anna-Carina Woitschack berichtet: „Ich habe ja bereits bei ‚Skate Fever‚ mitgemacht, wo ich gemeinsam mit meinem damaligen Teampartner Andrej Mangold Choreografien auf Rollschuhen einstudieren durfte. Das war auch eine krasse Erfahrung.“ Einer Teilnahme an der RTL-Show steht also nichts im Weg.

Anna-Carina Woitschack fühlt sich bereit für das Tanzabenteuer und erzählt: „Ich liebe Herausforderungen! Der Auftritt mit René Casselly im Fernsehgarten war einfach nur genial. Wir haben innerhalb kurzer Zeit eine aufregende Akrobatiknummer hingelegt, und das hat richtig Spaß gemacht. René meinte danach auch zu Kiwi: ‚Hey, wenn das bei Let’s Dance nichts wird, dann weiß ich auch nicht.‘ Also: Das wäre echt eine super Herausforderung und ich hätte total Lust darauf!“ Jetzt fehlt also nur noch die offizielle Einladung von Joachim Llambi.

