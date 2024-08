Anna-Carina Woitschack: Neuer TV-Job? Diese Worte lassen aufhorchen

Anna-Carina Woitschack hat sich mittlerweile einen Namen in der Schlagerbranche gemacht. Im August erschien sie nicht nur zum ersten Mal unbekleidet im Playboy, auch ihr erstes Album „Meine Zeit“ kam heraus. Dabei reichen die musikalischen Anfänge bei Anna-Carina Woitschack weitaus länger zurück.

Im Jahr 2011 versuchte die einstige Puppenspielerin ihr Glück bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), genau im selben Jahr wie Pietro Lombardi, der am Ende als Sieger hervorging und aktuell als Juror in der Castingshow seinen Platz gefunden hat.

Ist die DSDS-Jury etwa auch irgendwann eine Option für Anna-Carina Woitschack? Das verrät sie jetzt im Interview mit unserem Partnerportal „Schlager.de“!

Anna-Carina Woitschack: Bald neuer Job bei DSDS?

Neben Pietro Lombardi und DSDS-Urgestein Dieter Bohlen sitzen in diesem Jahr auch DSDS-Star Beatrice Egli sowie Loredana in der Jury. Auf die Frage, ob sich Anna-Carina auch ein Juryplätzchen dort vorstellen könnte, antwortet sie verschmitzt: „Wer weiß, wer weiß. Man weiß ja nicht, was kommt.“ Klingt zumindest nicht nach einem Nein.

Die Ex-Frau von „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross weiß auch, was das bedeuten würde:

„Ich finde den Posten in der Jury auch einen sehr verantwortungsvollen Posten, weil da natürlich junge Talente kommen und ich finde das großartig, wie Pietro insbesondere, der ja in meiner Staffel war, sich quasi vom Superstar in die Jury katapultiert hat und auch mega erfolgreich ist. Auch noch nach 13 Jahren. Da kann man nur sagen: Hut ab, lieber Pietro! Er macht das wirklich ganz toll.“ Na, mal sehen, ob vielleicht auch der Name Anna-Carina irgendwann in den Juryreihen auftaucht.

Übrigens war DSDS nicht die erste Castingshow, in der die 31-Jährige schon ihr Glück versucht hat. 2010 stand sie schon einmal für „X-Factor“ auf der Bühne, schied aber sehr früh aus. „Da war die Enttäuschung schon ein bisschen groß“, so die Schlagersängerin. Ausgestrahlt wurden die Szenen mit ihr damals allerdings nicht.

