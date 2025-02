Anna-Carina Woitschack: Jetzt wird es ernst für sie

Für Anna-Carina Woitschack scheint sich die diesjährige Teilnahme am „Dschungelcamp“ mehr als gelohnt zu haben. Die Schlagersängerin schaffte es im RTL-Format auf den 7. Platz und kann sich nach dem Ende der 18. Staffel und der Dschungel-„Nachspiel“-Show offenbar vor Angeboten kaum retten.

Jetzt verrät die 32-Jährige schon, was ihre Fans bald von ihr erwarten können. Es wird definitiv ernst!

Anna-Carina Woitschack: Jetzt geht es richtig los

Bei Instagram veröffentlicht die Schlagersängerin, die 2011 in der achten Staffel von DSDS den achten Platz belegte und mit der Castingshow erste Schritte ins Showbusiness wagte, einen Post mit interessanten Neuigkeiten.

Dazu teilt die Ex von „Immer wieder sonntags“-Star Stefan Mross ein Bild von sich im Bett mit Notizbuch in der Hand – ein Zeichen, dass ihr Terminkalender voll ist?

Denn so scheint es, wenn man ihren Worten Glauben schenken darf:

„Ich hoffe, ihr seid alle gesund und fit in den Tag gestartet.

Bei mir ist gerade sooo viel in Planung! Neue Musik und spannende TV-Projekte stehen im Frühling an, und ich kann es kaum erwarten, alles mit Euch zu teilen.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neue Musik und TV-Auftritte also. Was genau ihre Fans erwarten können, bleibt aber vorerst noch ihr Geheimnis. Neben den Projekten steht Anna-Carina Woitschack auch wieder auf der Schlagerbühne. „Besonders freue ich mich auf die vielen Live-Auftritte!“, schreibt sie weiter.

Hier ihre Termine bis Mai 2025:

Am 3. März tritt sie in Linz auf, danach stehen Biberist (29. März), Steyr (05.04.) und Freistadt (12.04.) auf dem Programm, bevor sie am 29.04. auf Mallorca-Schlagerreise ist.

Auch der Kalender für den Rest des Jahres ist bereits voll. Keine Frage: Anna-Carina Woitschack kann sich nicht über mangelnde Arbeit beschweren!

Erst kürzlich sah man die Sängerin beim großen Dschungel-„Nachspiel“ bei RTL. Und dort ging es heiß her. Warum genau, erfährst du hier >>>