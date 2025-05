Deutsche Kreditbank: Kontoinhabern droht Ärger – es geht um ihr Erspartes

Die „Verbraucherzentrale“ wendet sich an alle Kunden der Deutschen Kreditbank (DKB) mit einer dringenden Warnung. Es geht nämlich momentan eine neue Betrugsmasche um, die für die Kunden richtig gefährlich werden kann, wenn sie auf diese hereinfallen.

Momentan erhalten Kunden der Deutschen Kreditbank immer wieder eine E-Mail, die auf den ersten Blick täuschend echt wirkt. In dieser wird den Kunden mitgeteilt, dass ihr Konto „gemäß aktualisierten Datenverwaltungsstandards überprüft“ werden müsse. Diese Maßnahmen werden mit der Einhaltung der „Europäischen Datenschutz-Grundverordnung“ begründet.

Deutsche Kreditbank: Unseriöse Anrede enthüllt den Betrug

Die Kunden werden im Weiteren dazu aufgefordert, sich über einen Link bei ihrem Online-Banking anzumelden und dort den Anweisungen zu folgen. Wenn man jedoch mit der Maus über diesen Link fährt, wird die tatsächliche Adresse der verlinkten Website enthüllt. Dabei handelt es sich nicht um eine Website der Deutschen Kreditbank, sondern eine unseriöse Webadresse.

Die Verbraucherzentrale mahnt alle Kunden der Deutschen Kreditbank, auf gar keinen Fall diesen Aufforderungen zu folgen, wenn sie nicht die Sicherheit ihres Kontos gefährden wollen. Bei der E-Mail handelt es sich nämlich nicht um eine offizielle Anweisung der Bank, sondern um einen Betrugsversuch.

Auch wenn die E-Mail täuschend echt aussieht, gibt es einige Anzeichen in dieser, die diese als Phishing entblößen. So werden die Kunden in der E-Mail unter anderem als „Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde“ angesprochen. Bei einer offiziellen Nachricht der Deutschen Kreditbank werden die Kunden jedoch in der Regel immer persönlich mit ihren Namen angeschrieben.

Kunden sollten die E-Mail dringend ignorieren

Was auch ein Zeichen dafür ist, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt, ist, dass den Kunden eine Kontoeinschränkung angedroht wird, wenn sie den Anforderungen der Betrüger nicht folgen. Wenn man sich unsicher ist, ob es sich um eine offizielle E-Mail handelt oder nicht, sollte man auch immer die Absenderadresse überprüfen. Wenn diese unseriös wirkt, handelt es sich in der Regel um einen Phishing-Versuch.

Kunden der Deutschen Kreditbank wird geraten, die E-Mail zu ignorieren und in den Spam-Ordner zu verschieben. Falls man sich jedoch trotzdem unsicher ist, ob es sich bei solchen Mails nicht doch um eine offizielle Aufforderung handelt, kann man immer noch einmal auf der App oder der Internetseite der Bank nachschauen. Wenn dort keine ähnlichen Aufforderungen angekündigt wurden, handelt es sich um einen Betrugsversuch.