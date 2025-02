Vor „Dschungelcamp“-Nachspiel: RTL-Star Jan Köppen meldet sich zu Wort – „Wilder als erwartet“

Die diesjährige Staffel des „Dschungelcamps“ ist schon wieder Geschichte, doch das Drama geht erst richtig los! Wer dachte, dass nach dem großen Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Ruhe einkehrt, hat sich gewaltig getäuscht. Denn was wäre ein echtes Dschungel-Abenteuer ohne das berühmt-berüchtigte Nachspiel? Genau das erwartet die Zuschauer am Sonntagabend (23. Februar), wenn RTL noch einmal alle Konflikte, Intrigen und Überraschungen aufleben lässt.

Mit dabei: Dschungelkönigin Lilly Becker und ihre ehemaligen Mitcamper, die sich noch einmal den brisantesten Momenten der Staffel stellen müssen – und Moderator Jan Köppen verspricht bereits im Vorfeld, dass es hoch hergehen wird.

Vor „Dschungelcamp“-Nachspiel: Worte lassen aufhorchen

Beim „Dschungelcamp“-Nachspiel wird nichts unter den Teppich gekehrt – stattdessen gibt es noch einmal die volle Ladung Lagerfeuerzoff, Tränen und vielleicht sogar neue Allianzen. Bereits im Vorfeld sorgt RTL-Moderator Jan Köppen für Vorfreude – und Spannung! Denn in seiner Instagram-Story lässt er verlauten: „Ich sage mal so: Es war etwas wilder, als ich es erwartet habe.“

Denn beim Nachspiel flogen offenbar die Fetzen: „Es gab zwei, drei Momente, wo ich dachte: Hui, das hätte ich jetzt nicht so erwartet.“ Doch nicht nur Köppen macht neugierig, auch Kandidatin Anna-Carina Woitschack meldet sich bereits zu Wort.

„Dschungelcamp“-Kandidatin packt aus

Die Ex von Stefan Mross gibt sich kryptisch und kündigt in ihrer Instagram-Story an: „Was soll ich sagen? Mir fehlen eigentlich ein bisschen die Worte.“ Klingt ganz so, als wäre da ordentlich was los gewesen!

+++Nach Dschungelcamp-Sieg – Lilly Becker hat gesundheitliche Probleme+++

Was genau die Zuschauer erwartet, verrät Anna-Carina Woitschak noch nicht, dafür betont die Schlagersängerin aber: „Freunde, das wird so krass. Das wird einfach so krass. Ich freue mich so drauf, wenn ihr das alles seht. Also Wahnsinn.“

Mehr News rund um das „Dschungelcamp“:

Ob alte Wunden aufgerissen wurden oder sich neue Fronten gebildet haben – das zeigt sich am Sonntagabend um 20.15 Uhr auf RTL. Fest steht: In der Show wird nicht nur Altes aufgewärmt, sondern auch brandneue Konflikte entfacht. Damit verspricht das Nachspiel wie gewohnt beste Unterhaltung.