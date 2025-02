Nach Dschungelcamp-Sieg – Lilly Becker hat gesundheitliche Probleme

Lilly Becker ist spätestens seit ihrem Dschungelcamp-Sieg vor rund zwei Wochen in aller Munde. Bereits vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp 2025 war sie die absolute Favoritin – das hat sich schließlich auch bewahrheitet.

Mit ihrem starken Willen, ihrem Ehrgeiz und ihrem Durchhaltevermögen konnte sie jede Herausforderung erfolgreich meistern – egal ob Dschungelprüfung oder die Intrigen im Camp. Doch dieser Kampf hat seine Spuren hinterlassen!

Lilly Becker nach „Dschungelcamp“ völlig verändert

Ihr „Dschungelcamp“-Sieg wird derzeit von den Nachwirkungen des Camp-Aufenthalts überschattet. Unbequeme Pritschen, Hängematten oder sogar der Boden – der Verzicht auf Komfort gerade beim Schlafplatz geht auch an Lilly Becker nicht spurlos vorbei. Nun begibt sie sich in physiotherapeutische Behandlung!

In ihrer Instagram-Story verrät sie: „Ich habe das Gefühl, dass ich immer noch ein bisschen krumm laufe und krumm stehe. Das muss wieder korrigiert werden.“ Sie möchte diese körperlichen Einschränkungen umgehend behandeln lassen und betont: „Weil das ist wirklich wichtig.“

Lilly Becker trennt sich vom „Dschungelcamp“-Ballast

Doch das ist nicht die einzige Nachwirkung des Dschungels. Um sich wieder vollends wohl in ihrem Körper zu fühlen, nahm sie zuvor eine weitere Veränderung an sich vor. Bei einem Friseurbesuch trennte sie sich von weiterem Ballast – sie ließ ihre Haarlänge um ein ganzes Stück kürzen. Dazu schreibt sie: „Goodbye, Dschungelhaare!“

Nun ist also Schluss mit den Dreadlocks aus dem Dschungelcamp. Stattdessen sind ihre Haare jetzt wieder kürzer, frisch gestylt und verleihen ihr den perfekten Glanz. Ganz so wie es sich für eine Dschungelkönigin gehört!

Getreu dem Motto „Man soll gehen, wenn es am schönsten ist“, hat Lilly Becker mit ihrem Dschungelcamp-Sieg den krönenden Abschluss für ihre TV-Karriere gefunden. In einem RTL-Interview verkündet sie ihr TV-Aus: „Ich komme erstmal runter, weil ich in einem der größten Formate war. Das ist für mich auch das Letzte.“