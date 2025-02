„Dschungelcamp“-Star Lilly Becker: Was sagt Boris zu ihrem Sieg?

Nach wochenlangem Bangen stand am 9. Februar endlich die diesjährige Siegerin des „Dschungelcamps“ fest. Lilly Becker konnte sich schlussendlich gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und durfte die heißbegehrte Siegerkrone aufsetzen. Neben der Anerkennung ihrer Mit-Camper durfte sich der RTL-Star außerdem über ein Preisgeld von stolzen 100.000 Euro freuen.

Nach knapp zwei Wochen im australischen Busch konnte die Fernsehpersönlichkeit dann endlich wieder ihre Liebsten in die Arme schließen. Zahlreiche Glückwünsche erreichten die 48-Jährige. Doch was sagt Lillys Ex-Partner Boris Becker zu ihrer Teilnahme am berühmt berüchtigten „Dschungelcamp“?

„Dschungelcamp“-Star findet rührende Worte

Im Jahr 2018 beendeten Lilly und Boris Becker ihre langjährige Beziehung. Für ihren gemeinsamen Sohn Amadeus scheint das Ex-Paar dennoch ein freundschaftliches Verhältnis zu pflegen. Viele Fans fragen sich nun, ob der ehemalige Tennisspieler Lillys Teilnahme am „Dschungelcamp“ mitverfolgt hat.

Im „Bild“-Interview spricht Lilly Becker nun Klartext und lässt keine Frage mehr offen. Der Fernsehstar gesteht nämlich, dass sich der Vater ihres Sohnes nach ihrem Sieg bisher noch nicht bei ihr gemeldet hat. Das Model berichtet: „Ich kann mir gut vorstellen, dass er es mitbekommen hat. Ich habe nichts Schlechtes über ihn gesagt – nur die Wahrheit. Bis jetzt hat er sich nicht gemeldet. Vielleicht tut er es noch, vielleicht auch nicht – er muss mir nichts schuldig sein.“ Diese entspannte Einstellung wird sicherlich auch Boris erfreuen.

Nach der Trennung scheinen sich Lilly und Boris Becker freundschaftlich angenähert zu haben. Die gemeinsame Erziehung ihres Sohnes wird sicherlich einen bedeutsamen Teil dazu beigetragen haben. Mittlerweile findet der „Dschungelcamp“-Star wohlwollende Worte für ihren Ex-Partner. Bereits während der Sendung hielt sich der Fernsehstar mit Anschuldigungen gegen ihren ehemaligen Lebensgefährten zurück.

Im Interview schwärmt sie nun sogar: „Ich habe immer noch ein bisschen Liebe in meinem Herzen für ihn. Wir hatten eine großartige Zeit zusammen und ich habe ihn sehr geliebt.“ Ob sich Boris tatsächlich noch bei Lilly melden wird, bleibt abzuwarten. Viel bedeutender war für den RTL-Star sowieso erstmal: „Mein Sohn war für mich das Allerwichtigste, ich hatte drei Wochen lang nicht mit ihm gesprochen. Das war unglaublich schwer.“

Auch Amadeus durfte neben seiner Mutter auf dem Dschungelthron Platz nehmen. Ihre Teilnahme am „Dschungelcamp“ wird Lilly Becker garantiert niemals vergessen.