„Dschungelcamp“-Star muss in eigener Wohnung frieren – „Nur 1.550 Euro im Monat zur Verfügung“

In der Rolle der Immobilienmaklerin machte Hanka Rackwitz in der Pseudo-Doku „mieten, kaufen, wohnen“ für viele Jahre eine gute Figur. Im Jahr 2017 folgte ihr großer Durchbruch als Teilnehmerin des „Dschungelcamps“. Obwohl der Fernsehstar immer wieder polarisierte, konnte die 56-Jährige auch einige Fans für sich begeistern.

Knapp acht Jahre ist ihre Teilnahme am „Dschungelcamp“ mittlerweile her. Im Rahmen einer neuen Sat.1-Show macht der Reality-TV-Star nun ein Geständnis, mit dem ihre Fans garantiert niemals gerechnet hätten.

„Dschungelcamp“-Teilnehmerin muss von ihrem Hund gewärmt werden

„Über Geld spricht man doch“ heißt die neue Sat.1-Show, die bereits in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt hat. Auch Hanka Rackwitz legt in dem neuen Reality-Format große Teile ihrer Finanzen offen. Bereits seit 14 Jahren wohnt der „Dschungelcamp“-Star in einem kleinen Wasserschloss in Sachsen-Anhalt. In dem Haus haben sowohl der Fernsehstar, als auch seine Mutter und Schwester eine eigene Wohnung.

74 Quadratmeter ist die Ein-Zimmer-Wohnung des Reality-Stars groß. 440 Euro zahlt Hanka für ihre Bleibe, dazu kommen nur noch 74 Euro Nebenkosten. Was zunächst wie in einem Märchen klingt, wurde für den Fernsehstar in diesem Winter jedoch zum Albtraum. Im „Bild“-Interview gesteht die 56-Jährige nämlich: „So schön ein Schloss auch ist, im Winter ist es einfach nur kalt. Fühle mich wie im Kühlschrank. Es werden höchstens 20 Grad.“

Im Schloss seien nämlich nach wie vor Jugendstil-Heizkörper eingebaut, die lediglich zur Hälfte funktionieren. Der „Dschungelcamp“-Star berichtet: „Wenn Sturm ist, flattern meine Haare bei den großen Fenstern – es zieht überall.“ Am Naheliegendsten wäre in diesem Fall natürlich ein Umzug. Hanka Rackwitz hat jedoch lediglich 1.550 Euro im Monat zur Verfügung, was die Suche nach einer neuen Wohnung heutzutage beinahe unmöglich macht.

Doch Hankas vierbeiniger Wegbegleiter hält den Fernsehstar im eisigen Winter warm. Die Reality-Teilnehmerin schwärmt: „Mein Hund ist meine Zentralheizung. Maxik ist eine Mischung aus Labrador und Dackel, ist hochintelligent und spart Heizkosten. (…) Ich wickel mich im Stehen in eine große Kuscheldecke, wie so eine Wurst, dann lasse ich mich neben dem Feuer auf den Sessel plumpsen, da kommt dann Maxik und es wird warm.“ Verzagen muss der „Dschungelcamp“-Star also trotz der kalten Temperaturen keineswegs.

Dass Hanka Rackwitz sich in Zukunft mit der Teilnahme an einer Dating-Show etwas dazuverdienen kann, scheint für sie keinesfalls unmöglich zu sein. Der „Dschungelcamp“-Star gesteht: „Eine Kuppel-Show wäre denkbar, ich bin ja Single. Ich habe schon mal gesagt, ich will keinen Sex, aber das hat sich bei mir ja auch geändert.“ In welcher Sendung der Fernsehstar also demnächst zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten.