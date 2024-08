Anna-Carina Woitschack zeigt sich komplett nackt – „Fans sehen eine neue Seite“

Seit Jahren mischt Anna-Carina Woitschack in der deutschen Schlagerszene mit. Durch Hits wie „Mach das nochmal mit mir“ und „Verboten aber schön“ wurde sie hierzulande bekannt. Und auch ihre Ehe mit „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross hat einiges zu ihrem Bekanntheitsgrad beigetragen.

Doch seit 2022 macht Anna-Carina Woitschack ihr eigenes Ding – sowohl musikalisch als auch privat. Nun überrascht die Schlagersängerin mit einem neuen Projekt, was auf den ersten Blick nicht sonderlich viel mit Musik zu tun hat.

Anna-Carina Woitschack zieht blank

Wie vor Kurzem bekannt gegeben wurde, ziert Anna-Carina Woitschack das Playboy-Cover der Ausgabe im September. „Für mich ist gerade genau die richtige Zeit, um all das zu machen, worauf ich Lust habe“, sagt Anna-Carina Woitschack in der deutschen Ausgabe des Playboys.

Weiter heißt es: „Ich war lange vom Erwartungsdruck beeinflusst, der von außen kam, und hatte Angst, etwas falsch zu machen. Ich habe mich oft in meinem Leben gefragt, ob der Weg, den ich gehe, der richtige ist.“ Nun hat die Schlagersängerin ihre Richtung gefunden, wie sie sagt. Dabei betont sie, dass die Akt-Aufnahmen gar nicht mal so weit weg von ihrem eigentlichen Beruf sind.

Anna-Carina Woitschack: „Eine Form von Nacktheit“

In dem Interview mit dem Erotik-Magazin erklärt die Ex von Stefan Mross, was hinter dem Shooting steckt: „Mit den Playboy-Bildern möchte ich zeigen, dass ich eine selbstbewusste junge Frau bin, die seit 13 Jahren alles für ihre Leidenschaft tut. Denn vielleicht seht ihr mich auf den Bildern jetzt zum ersten Mal nackt – nackig mache ich mich aber seit 13 Jahren mit meiner Musik. Auf der Bühne zu stehen ist für mich auch eine Form von Nacktheit.“

Abschließend fügt sie hinzu: „In dem Moment analysieren dich ein paar Hundert oder Tausend Augenpaare und bewerten, was du da machst. Und das ist, deine eigenen Geschichten in Musik zu verpacken. Du entblößt dich seelisch, weil du über Sachen singst, die dir wirklich widerfahren sind. Mit dem Shooting sehen die Fans quasi jetzt nur eine neue Seite davon, wie Gott mich schuf. Die Playboy-Bilder unterstreichen das, was ich auch mit meiner Musik sagen möchte: Genießt den Moment, und lebt euer Leben im Jetzt – und zwar so, wie ihr es möchtet.“